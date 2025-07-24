İTÜ 2025 Tanıtım Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İTÜ 2025 Tanıtım Günleri Başlıyor

24.07.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ, 2025 Tanıtım Günleri'nde aday öğrencilerle buluşacak, İzmir ve Eskişehir'de etkinlikler düzenleyecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında "Etki oluştur, iz bırak" mottosuyla aday öğrencilerle buluşuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde 24 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan tanıtım ve tercih günleri ile eş zamanlı olarak, üniversitenin mezun derneklerinin işbirliğiyle İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

Üniversitenin "Etki Oluştur, İz Bırak" mottosunu tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlayan etkinliklerde, İTÜ'lü akademisyenler ve mezunlar, aday öğrencilere üniversiteyi tanıtacak ve deneyimlerini paylaşacak.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, tanıtım etkinlikleri kapsamında İzmir ve Eskişehir'de öğrenci ve ailelerle bir araya gelerek üniversitenin vizyonu ile sunduğu imkanlar hakkında bilgi verecek.

İzmir'deki tanıtım etkinliği, 24 Temmuz'da saat 19.30'da İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eskişehir'deki etkinlik ise 4 Ağustos saat 19.30'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Tanıtım günleri 26-27 Temmuz Ankara'da, 28 Temmuz Gaziantep'te, 29 Temmuz Bursa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği İzmir Şubesinin yaptığı açıklamada, mezunların aday öğrencilere rehberlik ettiği vurgulanarak, "İTÜ mezun dernekleri, yalnızca birer sosyal oluşum değil, aynı zamanda İTÜ ruhunun taşındığı, öğrenci ve mezunlar arası bağların güçlendiği aktif platformlar olarak Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katkı sunuyor." ifadesine yer verildi.

İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'nde devam eden Tanıtım ve Tercih Günleri'ne ise aday öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında süren etkinliklerde fakülteler, öğrenci kulüpleri, burs ve barınma imkanları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Yerleşke turları ve proje takımlarıyla buluşmalar da programda yer alıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Eskişehir, istanbul, Eğitim, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ 2025 Tanıtım Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike Termal şok nedir Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike! Termal şok nedir?
Altay taraftarı, ’’İstifada bir hizmettir’’ diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı Altay taraftarı, ''İstifada bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı
Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’tan “İmamoğlu“ iddiasına yalanlama Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan "İmamoğlu" iddiasına yalanlama
Resmen açıklandı Abdülkadir Ömür, Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü
Trabzonspor, Persepolis ile yenişemedi Trabzonspor, Persepolis ile yenişemedi

14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
20:26
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:20
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:54
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 15:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: İTÜ 2025 Tanıtım Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.