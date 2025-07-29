İTÜ'de Uzay Destek Merkezi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İTÜ'de Uzay Destek Merkezi Kuruldu

29.07.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ, Türkiye'nin Milli Uzay Programı için yeni bir araştırma merkezi kurdu, uzay görevlerine destek verecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na yönelik bir ilk olan yapılanma modeliyle yeni bir merkezin kurulduğunu duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile yönetimsel düzeyde tam entegrasyon hedefiyle kurulan Uzay Destek Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkenin uzaydaki operasyonel kabiliyetini doğrudan destekleyecek.

İTÜ'de kurulan merkezde, uydu üretiminin ötesinde, uzay görevlerinin bütününü yönetecek bir komuta kontrol altyapısı kurulması ve bu görevler için hayati önem taşıyan enerji, uzay havası, iletişim, navigasyon, yapay zeka gibi destek sistemleri üzerine çalışmalar yapılacak.

Merkezin 7 kişilik yönetim kurulunda TUA'da görev yapan 3 personel yer alırken, merkez proje bazlı işbirliklerinin ötesinde, kalıcı ve operasyonel bir ortaklığın temelini atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, merkezin önemine dikkati çekerek, "Merkez, sadece yeni bir araştırma birimi değil, ülkemizde üniversite-ajans işbirliğinde yeni bir modelin de başlangıcıdır. TUA ile yönetimsel düzeyde kurduğumuz bu entegre yapı sayesinde, Milli Uzay Programı'nın ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkin cevap verebileceğiz. Bu merkez, görevlerin beyni ve sinir sistemi olacak destek altyapısını milli imkanlarla geliştirecek ve bu alanda stratejik bir yetkinlik merkezi haline gelecektir." ifadesini kullandı.

Merkezin ana faaliyet alanları arasında, uzay görevlerine yönelik destek sistemleri tasarlamak, kurmak, işletmek, uzaydan elde edilen verileri işleyerek gerçek zamanlı, katma değerli hizmetlere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınlar yapmak, eğitimler, çalıştaylar düzenlemek ve geliştirilen teknolojiler için sürdürülebilir iş ve hizmet modelleri oluşturmak yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'de Uzay Destek Merkezi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:56
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
10:15
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:10
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
14:54
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: İTÜ'de Uzay Destek Merkezi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.