İTÜ'de Uzay Destek Merkezi Kuruldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na yönelik bir ilk olan yapılanma modeliyle yeni bir merkezin kurulduğunu duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile yönetimsel düzeyde tam entegrasyon hedefiyle kurulan Uzay Destek Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkenin uzaydaki operasyonel kabiliyetini doğrudan destekleyecek.

İTÜ'de kurulan merkezde, uydu üretiminin ötesinde, uzay görevlerinin bütününü yönetecek bir komuta kontrol altyapısı kurulması ve bu görevler için hayati önem taşıyan enerji, uzay havası, iletişim, navigasyon, yapay zeka gibi destek sistemleri üzerine çalışmalar yapılacak.

Merkezin 7 kişilik yönetim kurulunda TUA'da görev yapan 3 personel yer alırken, merkez proje bazlı işbirliklerinin ötesinde, kalıcı ve operasyonel bir ortaklığın temelini atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, merkezin önemine dikkati çekerek, "Merkez, sadece yeni bir araştırma birimi değil, ülkemizde üniversite-ajans işbirliğinde yeni bir modelin de başlangıcıdır. TUA ile yönetimsel düzeyde kurduğumuz bu entegre yapı sayesinde, Milli Uzay Programı'nın ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkin cevap verebileceğiz. Bu merkez, görevlerin beyni ve sinir sistemi olacak destek altyapısını milli imkanlarla geliştirecek ve bu alanda stratejik bir yetkinlik merkezi haline gelecektir." ifadesini kullandı.

Merkezin ana faaliyet alanları arasında, uzay görevlerine yönelik destek sistemleri tasarlamak, kurmak, işletmek, uzaydan elde edilen verileri işleyerek gerçek zamanlı, katma değerli hizmetlere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınlar yapmak, eğitimler, çalıştaylar düzenlemek ve geliştirilen teknolojiler için sürdürülebilir iş ve hizmet modelleri oluşturmak yer alıyor.