İTÜ'den Arktik Enerji Projesi - Son Dakika
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İTÜ'den Arktik Enerji Projesi

01.08.2025 14:43
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İTÜ öğretim üyeleri, TENMAK'ın Arktik enerji potansiyeli için başlattığı projede görev alacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Matthias Finger ve Prof. Dr. Orhan İnce, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından başlatılan "Arktik'teki Enerji Potansiyelinin Ortaya Konulması" başlıklı stratejik araştırma projesinde görevlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arktik bölgesinde giderek belirginleşen jeopolitik, çevresel, ekonomik ve sosyoteknik dönüşümleri çok boyutlu yaklaşımla analiz etmeyi amaçlayan ve 42 ay sürecek çok disiplinli proje, temmuzda başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı TENMAK'ın projesi, Türkiye'nin bu bölgedeki potansiyel rolünü ve stratejik çıkarlarını bilimsel temelde değerlendirmeye yönelik özgün çıktılar üretmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye'nin Arktik bağlamındaki enerji politikalarına dair uygulanabilir yol haritalarının ve politika önerilerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Projenin koordinatörlüğünü yürütecek Prof. Dr. Matthias Finger, genel bilimsel bütünlüğü ve stratejik yönelimi sağlamakla birlikte, proje çıktılarının akademik kalitesini, kuramsal tutarlılığını ve politikayla bağlarını gözeterek üst düzey bir bilimsel denetim sağlayacak.

Projenin bilimsel danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Orhan İnce ise Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığınca desteklenen ve bilimsel direktörlüğünü yürüttüğü "TerrArctic Mega Grant" projesi kapsamında Arktik bölgesinde gerçekleştirdiği saha temelli çalışmalar ve disiplinler arası araştırmaları bu projeye entegre edecek.

İnce, özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Arktik bölgesi üzerindeki etkilerine yönelik, enerji güvenliği, tatlı su kaynakları ve tarımsal alanların sürdürülebilir yönetimi, orman yangınları ve ekosistem rehabilitasyonu, sağlıklı gıdaya erişim, çevresel göç ve sosyoekonomik kırılganlık gibi tematik başlıklarda bilimsel danışmanlık sağlayacak.

Permafrost tabakasındaki çözülmeler sonucu atmosfere salınan metan ve karbondioksit gazlarındaki artışın küresel iklim sistemi üzerindeki etkileri, ağır metaller ile toksik kimyasal bileşiklerin toprak, su ve atmosfer ortamlarına taşınımı ve bunların çevresel sağlık riskleri, ayrıca bağışıklık sistemi tarafından tanınmayan yeni patojenlerin ortaya çıkma olasılığına ilişkin ileri düzey öngörü analizleri, İnce'nin katkı sağlayacağı başlıca araştırma alanları arasında yer alıyor.

Finger ve İnce, ayrıca proje bünyesinde yer alacak 10 doktora öğrencisinden oluşacak yarı zamanlı araştırma ekibinin akademik yönlendirmesini, araştırma planlarının oluşturulmasını, bilimsel çıktıların değerlendirilmesini ve proje kapsamında geliştirilecek eğitim programlarının tasarımını üstlenecek, projenin ulusal ve uluslararası düzeyde akademik temsiliyetinin sağlanmasında da aktif rol oynayacak.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orhan İnce, Teknoloji, Politika, Türkiye, Güncel, Enerji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'den Arktik Enerji Projesi - Son Dakika

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