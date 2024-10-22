İÜC ve İMM\'den Sağlık Eğitimi Protokolü

Güncel

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sağlık okuryazarlığını ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dün İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından imzalanan protokolle, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler verilerek koruyucu sağlık alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri "Halk Sağlığı Stajı" çerçevesinde okullarda eğitim verecek.

Eğitimlerde sağlık okuryazarlığı, hijyen, sağlıklı beslenme, ilk yardım, stres yönetimi ve nadir hastalıkların erken teşhisi gibi konular öğrencilere aktarılacak.

Ayrıca, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen lise öğrencilerine mentorluk desteği sağlanacak ve üniversiteye hazırlık sürecinde tecrübe paylaşımı yapılarak, öğrencilerin talep etmeleri halinde Cerrahpaşa Yerleşkesi'ni ziyaret etmeleri ve bölümleri yakından tanımalarına imkan sağlanacak.