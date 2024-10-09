IUS 2024-2025 Yılı Açılış Töreni

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

Üniversitenin başkentteki kampüsünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katımıyla tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin ülkesine değer kattığını ve eğitim kurumları içinde en iyilerden olduğunu belirtti.

Gençlerin eğitimini önemsediklerini ve bu konuda çalışmaları artırmaları gerektiğini dile getiren Zvizdic, "Genç insanlara doğru yaşam değerlerini öğretemezsek, onları ahlaki, adil, arkadaşlarına, meslektaşlarına, ebeveynlerine ve topluma karşı iyi olmaları gerektiği konusunda eğitemezsek elbette hiçbir şey başaramadık demektir. Her birimizin yaptığı işte en iyisi olması halinde her toplumun ilerleyeceğine kesinlikle inanıyorum." dedi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovic de ülkesinin Türkiye ile son derece dostane ilişkileri olduğunu, iki ülkenin eğitim alanında da kurumsal olarak birbirine bağlı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ademovic, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin Bosna Hersek'e yeni eğitim programları ve trendler getirdiğini ve yerel üniversiteleri teşvik ettiğini söyledi.

Bu durumun kalite ve rekabet gücüne katkı sağladığını dile getiren Ademovic, "Demokrasinin zayıfladığı, hukuk ve adaletin artık eskisi kadar güçlü olmadığı bir zamanda yaşıyoruz ancak bu bizim cesaretimizi kırmamalı. Siz genç öğrenciler, yarın kıyamet kopacak olsa bile bugün bir ağaç dikmek gerektiğini düşünerek hareket etmelisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, 20'nci kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını söyledi.

Kurtulmuş, eşi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş vesilesiyle IUS'un 20 yıllık tarihine şahitlik ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün gayet iyi bir konumdayız, 5 fakültemiz, dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 700 civarı öğrencimiz var. Bu üniversiteyi inşallah çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Buralar bizim için çok önemli, buralar bizim gönül coğrafyamız. Çok kültürlü olan bu coğrafyayı biz her zaman çok önemsedik, buralarda nüfusun göç etmesine gönlümüz razı olmadı, gençlere eğitim imkanı verecek, iş imkanı sağlayacak şekilde üniversiteyi konuşlandırdık."

Programda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da selamlama konuşması yaptı.

Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.