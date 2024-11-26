İYİ Parti'den Emekliler Kurultayı - Son Dakika
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İYİ Parti'den Emekliler Kurultayı

İYİ Parti\'den Emekliler Kurultayı

İYİ Parti, 7 Aralık'ta emeklilerin sorunlarını masaya yatırmak için kurultay düzenleyecek.

26.11.2024 16:35
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ANKARA - İYİ Parti, 7 Aralık'ta "Emekliler Kurultayı" düzenleyecek. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İsmail Koncuk, "Emekliler Kurultayı'nda emeklilerimizi temsil eden işçi, memur sendikaları, emekli derneklerinin temsilcileri ve uzmanların konuşacağı bir hür zemin oluşturacağız. Kurultayımıza, partili, partisiz bütün emeklilerimiz ile emeklilerimizi önemseyen herkes davetlidir" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla 7 Aralık Cumartesi günü Green Park Otel'de saat 13.00'da 'Emekliler Kurultayı' yapılacağını duyurdu. Koncuk, "Emekliler Kurultayı'nda emeklilerimizi temsil eden işçi, memur sendikaları, emekli derneklerinin temsilcileri ve uzmanların konuşacağı bir hür zemin oluşturacağız. Burada memur, işçi, BağKur, SSK emeklilerinin problemlerini masaya yatırarak, çözüm yollarını da tespit edeceğiz. Kurultayımıza, partili, partisiz bütün emeklilerimiz ile emeklilerimizi önemseyen herkes davetlidir" notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başkanlık, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Başkanlık, Genel Sekreterlik, 27. dönem Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve AVAZ Araştırma ve Strateji Başkanlığı tarafından organize edilen bu kurultayda bütün sendikalarımız; işçi, memur ve emekliler derneklerimizin temsilcileri konuşma yaparak emeklilerimizin bütün problemlerini Türkiye gündemine taşıyacaklar. Biz İYİ Parti olarak partili partisiz, bütün emeklilerimizi bu kurultayımıza davet ediyoruz. Kurultayımızın sonuçlarını bir deklarasyon halinde ayrıca konuşmacıların konuşmalarını da ihtiva eden bir kitapçığı da ülke genelinde dağıtarak emeklilerimizin problemlerini bütün vatandaşlarımızın bilmesini, dolayısıyla ülkeyi yönetecek iktidarların faydalanacağı bir arşiv olmasını diliyoruz.

"Emeklilerimizin problemleri aslında hepimizin problemidir"

Biliyorsunuz emeklilerimizin ciddi problemleri var. Gerek işçi emeklilerimizin gerekse memur emeklilerimizin gerekse en düşük maaş alan, kök aylık problemiyle yaşamak zorunda bırakılan 16 buçuk milyon emeklimizin hükümet tarafından göz ardı edildiği ve bu sorunları çözmek adına adım atılmadığı hepimizin malumudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki emeklilik sistemiyle ilgili iktidarın gündeminde herhangi bir şey yok. Düşünün 16 buçuk milyon emekli problem yaşıyor, memuru, çiftçisi, esnafı vesaire ama hükümetin gündeminde emeklilik sistemiyle ilgili bir çalışma yok. Hala intibak yasası çıkartılmamış, hala 2024'te emekli olanlar, 2025'te emekli olanlara göre yüzde 31,5 daha fazla emekli maaşı alacaklar ifadesini biz duyuyoruz. ve bu büyük problemi çözmek adına hiçbir adım atmayan, bir kanun değişikliği yapmaya yanaşmayan  bir iktidar var. Dolayısıyla emeklilerimizin problemleri aslında hepimizin problemidir.

16 buçuk milyon emekliyi aileleriyle beraber düşündüğümüzde 40 milyon insandan bahsediyoruz. İYİ Parti olarak burada bir sorumluluk alarak emeklilerimizin problemlerinin hür zeminde konuşulacağı bir platformu oluşturmayı emeklilerimize olan bir vefa borcu olarak gördük ve bunu yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Emekliler Kurultayı - Son Dakika

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