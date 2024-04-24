İYİ Parti'den istifa eden İstanbul bağımsız Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun katılımıyla CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 126'ya çıktı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek 6 Aralık 2023'de istifa etmişti. Yanıkömeroğlu, bugün CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'na rozetini TBMM grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı.
31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesi nedeniyle milletvekillikleri düşmüş, CHP'nin milletvekili sayısı 129'dan 125'e inmişti. Yanıkömeroğlu'nun katılmasının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 126'ya yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti'den istifa eden İstanbul bağımsız Milletvekili CHP'ye katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?