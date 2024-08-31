İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Atatürk'e dua edilmemesine tepki gösterdi

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(İZMİR) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos'ta Gaziantep'te okunan Cuma hutbesinde Atatürk'e dua edilmemesine tepki gösteren vatandaşa, başka bir kişinin "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" diye yanıt vermesine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultayın ardından ilk İzmir ziyaretini gerçekleştirdi. Partisinin il başkanlığı binasında teşkilatla bir araya gelen Dervişoğlu, İl Başkanlığı makamına geçmeden önce teşkilata seslendi.

Konuşmasında, İYİ Parti'nin vizyon ve misyonuna değinen Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlarken Gaziantep'te yaşanan "hutbe" tartışmasına ilişkin de açıklama yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünün cuma gününe denk gelmesiyle birlikte dün camilerde günün anlamına ilişkin hutbe okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması tartışma yaratırken Gaziantep'te bir vatandaş, Cuma hutbesini okuyan imama tepki göstermiş ve "Geçenlerde İsmail Haniye için cenaze namazını kıldırdınız, Dumlupınar'da Atatürk'e Fatiha okumadınız. Atatürk olmasaydı bugün 30 Ağustos olmayacaktı" demişti. Hutbenin ardından tepkisine devam eden vatandaşa, başka bir kişiden "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" yanıtı gelmişti.

Hutbede yaşanan olaya tepki gösteren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramınızı da tebrik ediyorum. Bazı zaferler vardır ki unutulmazlar. Tarihe şerh edilmiş büyük zaferlerden biriydi 30 Ağustos Zaferi. ve bunun sonunda da biz, o zaferi müteakiben bir büyük Cumhuriyet kurduk. O Cumhuriyet'in banisine ne yaparlarsa yapsınlar ve O'nu yüreklerimizden nasıl sökmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar... Hatta Cuma hutbelerinde O'na bir Fatiha'yı bile çok görseler bile buradan söylüyorum. Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Allah'a her yakardığında minnet duygusunu ve rahmet duygusunu ifade eder ve Fatihalarını ona gönderir."