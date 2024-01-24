 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. Yıldırım, Ankara'nın ve Ankaralının sinesine düşen hayal kırıklığını vurgulayarak, Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını belirtti. Akşener ise Yıldırım'ı İYİ Parti adına aday gösterdiğini ve kazanmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

24.01.2024 - 16:24,
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. Akşener, "Kazanmak üzere, bugünden itibaren yola çıkıyor" dedi. Yıldırım ise "Siyasetçilere ve yöneticilere sorumluluk yükleyen yalnızca tarih ve geçmiş değil, aynı zamanda içinde bulunulan dönem ve dönemin şartlarıdır. Modern dünyanın imkan ve şartlarına baktığımızda Ankara'nın ve Ankaralının sinesine düşen kocaman bir hayal kırıklığıdır. Ankara hak ettiği yerde değildir… Ankara'ya memat gelmemiş, fakat hayat Ankara'dan gitmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti genel merkezinde; partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. Akşener, şunları söyledi:

"Ben çok konuşmayacağım. Bugün, çok değerli arkadaşım, kardeşim; ismi ile müsemma Cengiz Topel Yıldırım kardeşimiz. Kendisine; İYİ Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde; arkadaşlarımla istişare edip bu teklifi götürdüğümde hiç sektirmeden 'tabii ki, Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, bir şereftir' dedi. ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz. Ankara'yı, Cumhuriyet'imizin baş şehrini inşallah İYİ Parti'nin kazandığı ve iyi belediyeciliğin uygulandığı, sonra da 2028'de iktidar olmamızda, İYİ Parti'nin iktidar olmasında ve 'Cumhurbaşkanı adayı şudur' dediğimizde onun seçildiği bir vasatın, bir sistemin ve bir iddianın oluşmasında başrolde olacağınıza duyduğum güvenle, inançla sizi buraya davet ediyorum."

Akşener, Cengiz Topel Yıldırım'ı kürsüye davet etti, Yıldırım'a İYİ Parti rozeti taktı. Yıldırım, daha sonra şunları söyledi:

"Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve İYİ Parti'nin yetkili kurullarına; şahsıma duydukları güvenden ve gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ederim. Sözlerime ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden olan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı rahmetle anarak başlamak isterim. Bugün 24 Ocak, bugün ikisinin de vefat yıldönümü. Allah kabirlerini nurla doldursun.

Cumhuriyet'in 100. Yılında, Ankara'mızın, büyükşehir belediye başkan adaylığına layık görülmek, benim için hem tarifsiz onur hem büyük bir mesuliyettir. Zira Ankara; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizle beraber yürütülen istiklal mücadelemizin karargahıdır. Kurtuluş yolunda en hayatı kararların alındığı bu karargahtan Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı bütün dünyaya haykırılmıştır. Anadolu'daki birçok uygarlığın uğrak ve kavşak noktası olan Ankara, Kurtuluş Savaşı'nda da üstlendiği bu rolle, milli merkez konumuna gelmiştir. Kısacası Ankara; tarihtir, Anadolu medeniyetlerinin bizzat kendisidir. Ankara milli mücadeledir, Türk modernleşmesidir. Böyle bir kentin yönetimine talip olmak, her şeyden önce yüksek bir sorumluluk bilinci ve vizyon gerektirir.

Ancak unutmamalıyız ki, siyasetçilere ve yöneticilere sorumluluk yükleyen yalnızca tarih ve geçmiş değil, aynı zamanda içinde bulunulan dönem ve dönemin şartlarıdır. Modern dünyanın imkan ve şartlarına baktığımızda Ankara'nın ve Ankaralının sinesine düşen kocaman bir hayal kırıklığıdır. Ankara hak ettiği yerde değildir. Adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Tam bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Örnek kentleşmesiyle, yüksek teknolojiye dayanan sanayisi ile turizm çeşitliliğiyle, gelişmiş metro hatlarıyla, birbirine entegre ulaşım ağlarıyla, istihdam olanakları ile anılması gereken Ankara, ne yazık ki durağanlığın kenti olmuştur.

Ankara'ya memat gelmemiş, fakat hayat Ankara'dan gitmiştir. Son 30 yıla baktığımızda Ankara'mız ziyandadır. Yaklaşık 25 sene uçuk projelerle enerjisini, kaynaklarını tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına, tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje, her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır.

Bu iki çarpık zihniyet, malulen emekli bir başkente çevirmiştir. Birincisi hoyratlığın temsilcisidir ve Ankara'yı tarumar etmiştir. İkincisi ise hımbıllığın tezahürüdür ve iş yapmaktan kaçıp Ankara'yı imar edememiştir. İşte bizim yerel yönetim anlayışımız bu ifrat ve tefritin tam ortasındaki makul istikameti temsil etmektedir. Biz, hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan bu vizyonsuz ve vasatın altındaki belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vadediyoruz.

Biz, 'al birini vur ötekine' dedirtmeyen bir yönetim anlayışını temsil ediyoruz. Umuyorum ki hemşerilerimizin destekleri ile 1 Nisan sabahında kolları sıvayıp bambaşka bir Ankara için ya bismillah diyeceğiz. Diğer aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Ankara vizyonumuzu ve şehrimize dair plan, program ve projelerimizin detaylarını yapacağımız geni kapsamlı bir lansmanla yakında hemşehrilerimizle paylaşacağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cengiz Topel Yıldırım, Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement