İYİ Partili Türkoğlu, Saymaz'ı ev hapsinde ziyaret etti, basın özgürlüğünü vurguladı - Son Dakika
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İYİ Partili Türkoğlu, Saymaz'ı ev hapsinde ziyaret etti, basın özgürlüğünü vurguladı

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İYİ Partili Türkoğlu, Saymaz\'ı ev hapsinde ziyaret etti, basın özgürlüğünü vurguladı
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, elektronik kelepçeli ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret etti. Türkoğlu, Saymaz'ın sağlıklı ve mesleğini sürdürme kararlılığını koruduğunu belirterek basın özgürlüğünün milletin haber alma hakkı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret etti. Türkoğlu, Saymaz'ın mesleğini her koşulda sürdürme kararlılığını koruduğunu belirterek, "Basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin özgürlüğü değil, aynı zamanda milletin haber alma hakkıdır" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektronik kelepçe ile ev hapsinde olan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararı, 'ev hapsine' çevrilen Gazeteci İsmail Saymaz 'ı evinde ziyaret ettik. Kendisini sağlıklı, dirençli ve mesleğini her şart ve koşulda sürdürme kararlılığını koruyan bir tutum içerisinde gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Sıcak karşılamaları, samimi sohbetleri ve nazik misafirperverlikleri için kendisine, kıymetli eşine ve muhterem annelerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin özgürlüğü değil, aynı zamanda milletin haber alma hakkıdır. Bunu kısıtlamak da halkı cezalandırmak anlamına gelir!"

Kaynak: ANKA
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