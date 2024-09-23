İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Başarıyla Devam Ediyor

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Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 404 okul ile 6 bin 90 yetime sponsor olundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2012-2013 eğitim öğretim döneminden beri yürütülen projeye her yıl 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında, geçen sene imzalanan protokolle 5 yıl daha uzatılan proje, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve erdemli insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

Türkiye ile diğer ülkelerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen proje, ülkede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla gerçekleşiyor.

İHH, 43 ülkede toplam 134 bin 521 yetimi her ay düzenli destekliyor.

Türkiye'de ise sponsor olunan yetim sayısı 80 ilde 12 bin 396 olarak kaydedildi.

"İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 404 okulda öğrencilerin desteğiyle 6 bin 90 yetime sponsor olundu. Toplam 42 farklı ülkeden yetimler, Türkiye'deki öğrencilerce destekleniyor.

Projeye nasıl dahil olunuyor?

Projeye destek olmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi "https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim sayfası" internet sayfasından da doldurulabiliyor. "Yetim Özet Bilgi Formu" sınıflara ulaştıktan sonra bilgilere "www.ihh.org.tr/yetimlerim" üzerinden ulaşılabiliyor.