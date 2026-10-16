İZBETON davasında Soyer beraat istedi, '15,5 aydır somut delil yok' dedi - Son Dakika
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İZBETON davasında Soyer beraat istedi, '15,5 aydır somut delil yok' dedi

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İZBETON davasında Soyer beraat istedi, \'15,5 aydır somut delil yok\' dedi
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İZBETON'a yönelik kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarıyla açılan davanın 7'nci duruşmasında dosya 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Tutuksuz sanık eski Başkan Tunç Soyer, '15,5 aydır hakkımda tek somut delil yok' diyerek beraat talebinde bulundu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, tutuksuz sanık eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yöneltilen iddiaların hepsini tek tek çürüttük. Bugüne kadar alınan raporlar da suçsuzluğumuzu kanıtladı" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı.

3 DAVA AÇILDI

İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki yolsuzluk' iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istendi.

Yine başsavcılık tarafından 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanığın bulunmadığı her iki dosyada da sanıkların yargılanmaları sürüyor.

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ayrıca 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame de İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 65 sanığın yargılandığı davada tutuklu 11 sanık bu dosyadan tahliye edildi.

SOYER VE KAYA TAHLİYE EDİLMEDİ

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması ve İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu tutuklu bulunuyor. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonun ardından düzenlenen Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'Zimmete yardım' suçlamasından 6 yıla kadar, Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'Zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'MAHKEMEDEN BİRLEŞTİRME TALEBİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada tutuksuz sanıklar 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Bugüne kadar davayı yöneten 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ikinci heyetinin lağvedilmesi nedeniyle dosya 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya diğer soruşturmalardan tutuklu bulunan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatlar katıldı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik düzenlenen iddianameyi, bu dosyayla birleştirilmesi talebiyle 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belirtildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de suçtan zarar gören sıfatıyla davaya müdahillik talep ettiği belirtildi.

'HAKKIMDA TEK SOMUT DELİL YOK'

Duruşmada söz verilen Soyer beraat talebinde bulunurken, "Gözaltına alındığım gündeki ifademden beri aynı ifadeyi vermeye devam ediyorum. Yöneltilen iddiaların hepsini tek tek çürüttük. Bugüne kadar alınan raporlar da suçsuzluğumuzu kanıtladı. Bu dava hukuka ve adalete güveni yok eden bir süreç yaratmıştır. 15,5 aydır hakkımda tek somut delil yoktur. Vereceğiniz beraat kararı, 'İzmir'de hakimler var' dedirtecektir" ifadelerini kullandı.

'GARİBANLARA VERİLEN KİRA YARDIMI'

Söz konusu dosyada nitelikli dolandırıcılık suçu olmadığının söyleyen Heval Savaş Kaya ise "Bu olayda menfaat elde etmediğimiz açık. Bugüne kadar dinlenilen hiç kimse adımızı bile anmadı. Aleyhimize bir tek rapor yok. 27 milyon liralık bir zarardan bahsediliyor. Zarar dedikleri de garibanlara verilen kira yardımları. Kira ödenmesine de ben değil meclis karar vermiş. Bu zarar olarak tanımlanamaz. Zarar da yoksa nitelikli dolandırıcılık nasıl olacak? Bu kadar işi 27 milyon lira garibanlara ödensin diye mi yaptık? Olmayan suçtan 6 ay tutuklu kaldık ve başka dosyalardan hala tutukluyuz. Derhal beraatimi istiyorum" dedi.

Konuşmasında Soyer'e kadar İzmir'de görev yapan tüm belediye başkanlarını anan Şenol Aslanoğlu da "Rahmetli Burhan Özfatura ovadaki deprem riskini görüp Evka'ları yapmıştı. Tunç Başkan da bu şehre değer kattı. Allah tüm belediye başkanlarını onurla anmayı nasip etsin. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebini ya kabul edin ya da reddedin ama ne olur bir karar verin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Tunç Soyer3. SayfaGüncelSon Dakika

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