İZBETON ve Kooperatiflere Operasyon - Son Dakika
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İZBETON ve Kooperatiflere Operasyon

01.07.2025 14:41
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İzmir'de İZBETON'a yönelik dolandırıcılık ve usulsüzlük soruşturmasında kamu zararı 41 milyon lira.

OPERASYONUN DETAYLARI BELLİ OLUYOR

İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Örnekköy kentsel dönüşüm projelerinde 'nitelikli dolandırıcılık', Karabağlar ve Gaziemir projelerinde 'nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü', araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde 'ihaleye fesat', 2021-2024 yılları arasında 'harcamada usulsüzlük', asfalt ve araç kiralama ihalelerinde 'ihaleye fesat' ve yersiz ödeme ile alt yüklenici RAMER ve SİYAM firmalarına ilişkin 'usulsüzlük' suçlamalarıyla suçlandıkları öğrenildi.

KAMU ZARARI 41 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda 'nitelikli dolandırıcılık' yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği belirtildi. Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 TL olduğu açıklandı. Şüpheliler arasında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ve kooperatif yöneticileri yer aldı.

Gaziemir ve Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerinde ise henüz hayata geçmeyen bazı planlar üzerinden 'dolandırıcılığa teşebbüs' edildiği iddia edildi. Zarar miktarı henüz belirlenememekle birlikte, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticileri ve Fırat Erkol bu başlık altında şüpheli olarak gösterildi.

29 MİLYON LIRA YERSİZ ÖDEME

Soruşturma kapsamında iş makinesi kiralamalarında yapılan işlemlerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve edimin ifasına fesat karıştığı belirtildi. Fahiş fiyatlarla alımlar yapıldığı, toplamda 18 milyon 933 bin 797 TL kamu zararına ve 29 milyon 841 bin 790 TL yersiz ödemeye yol açıldığı ifade edilirken, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek, kontrol teşkilatı ve ONAS ile AS-YOL firmalarının yöneticileri şüpheli olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında 2021 ile 2024 yılları arasındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği kaydedildi. Konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 TL'lik kamu zararının oluştuğu belirtildi. Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek ve Mehmet Alphan Bozan'ın bu süreçte sorumlu olduğu ifade edildi.

İHALELERE HAYALİ BEDELLER

Asfalt ve araç kiralama ihalelerinde gerçekte yapılmayan işler yapılmış gibi gösterildiği, fazla fatura kesildiği, toplamda 243 milyon 305 bin 735 TL kamu zararına ve 224 milyon 252 bin 724 TL yersiz ödemeye neden olunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Buket Berber, Şule Kök Yıldırım, Murat Vartoprak, alt yüklenici firmalar (CEVLOG, Ege Tem), kabul komisyonları, Heval Savaş Kaya ve SİYAM firması yetkilileri bu kapsamda şüpheli olarak gösterildi. RAMER ve SİYAM firmalarına veriler de soruşturma dosyasında yer aldı. Alt yüklenici ihalelerinde, hiç yapılmayan işler için ödeme yapıldığı, ihale sözleşmelerine ise hayali bedeller yazıldığı belirtildi. Bu yolla 20 milyon 935 bin 513 TL kamu zararının oluştuğu kaydedildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi raporlarına istinaden soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ'nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 adet araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde 'İhaleye Fesat Karıştırma' değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunun, ve 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma' olarak İZBETON AŞ'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun tespit edildiği, öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgiler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları, birlikte değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ ilgilileri hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ yetkilisi 157 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 109 şüpheli gözaltına alınmış, 48 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZBETON ve Kooperatiflere Operasyon - Son Dakika

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