İZDENİZ AŞ'den Yangın Tatbikatı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ AŞ, olası bir yangın durumuna hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat düzenledi. İZDENİZ'in Bostanlı Atölye Sahası'nda yapılan tatbikatta elektrik kaynaklı bir yangında mahsur kalanların kurtarılması ve yangının söndürülmesi canlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ personelinin acil durumlara karşı hazırlıklı olması için Bostanlı Atölye Sahası Kaynak Atölyesi'nde heyecanlı anlara sahne olan bir tatbikat düzenledi. Tatbikat elektrik yangınıyla başladı. Çalışma kapsamında kaynak atölyesinde mahsur kaldığı tespit edilen personel kurtarıldı. Bu sırada kaynak atölyesinden elektrik atölyesine sıçrayan yangın aynı zamanda atölye sahasında bağlı bulunan Çakabey isimli yolcu gemisine yaklaştı. 1 numaralı yangın söndürme ekibi iskelede bulunan yangın pompası ve deniz suyu desteği ile yangına müdahaleye başladı. Çakabey yolcu gemisi personeli de yangının geminin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yaklaşması nedeniyle jeneratörlerini devreye alarak acil durum yangın pompalarını faal hale getirdi ve yangın söndürmeye destek oldu. Tatbikat, senaryo gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin olay yerine gelip yangını söndürmesiyle sona erdi.