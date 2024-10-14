İZENERJİ'den İş Bırakma Çağrısına Yanıt: Haksız ve Kanun Dışı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ AŞ, Genel İş Sendikası'nın belediyede örgütlü çalışanlara yönelik iş bırakma çağrısı üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "Kanun'un 25/II-h bendi hükmünde 'İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi' halinde, işverene haklı sebeple derhal fesih hakkı tanınmıştır. Bu çağrıya uymamaları, saatinde işbaşı yapmaları, ödevli bulundukları görevleri yerine getirmeleri, aksi takdirde kanun gereği işlem yapılacağı konularında çalışanlarımızı uyarıyoruz" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ A.Ş.'de başlayan ikramiye krizi devam ediyor. İZENERJİ'de Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubelerce düzenlenen eylemlerin ardından Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada çalışanların ikramiye alacağı olmadığı belirtilmişti.

Taleplerinin karşılıksız kalmasının ardından sendika, iş bırakma kararı aldı ve Büyükşehir Belediyesinin 25 farklı biriminde çalışan sendikada örgütlü işçiler 2 saat iş bıraktı.

İşçilerin iş bırakma eyleminin ardından ise İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZENERJİ'den Genel İş Sendikası'nın belediyede örgütlü çalışanlara yönelik iş bırakma çağrısı açıklama geldi.

"İş bırakma çağrısı haksız, dayanaksız, kanun dışıdır"

Yapılan açıklamada, iş yükümlülükleri hatırlatılarak iş akdinin feshedilebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ İnsan Kaynakları Anonim Şirketi'nde yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) tarafı Genel-iş Sendikası; ikramiye ödemelerinin erkene çekilerek ücretle birlikte yapılması talebiyle işyerlerinde 'iş bırakma' çağrısında bulunmuştur.

Genel-iş Sendikası'nın iş bırakma çağrısı haksız, dayanaksız ve kanun dışıdır.

Yürürlükteki toplu sözleşme uyarınca çalışanlarımızın ücretleri her ayın 7'nci gününe kadar ödenmektedir: 2024 yılındaki ücret ödemeleri; 5 Ocak, 6 Şubat, 6 Mart, 5 Nisan, 6 Mayıs, 6 Haziran, 5 Temmuz, 6 Ağustos, 6 Eylül, 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir, çalışanlarımızın günü gelip ödenmemiş ücret alacağı yoktur.

Yürürlükteki TİS'te çalışanlarımız için ücretin yanında, yıllık 112 yevmiye tutarında ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştır. İşyerimizdeki yerleşik uygulama uyarınca ikramiye ödemesi iki ayda bir ayın son çalışma günü yapılmaktadır: 2024 yılındaki ikramiye ödemeleri; 29 Şubat, 30 Nisan, 13 Haziran, 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmiştir, Ekim ayı ikramiye ödemesinin 31 Ekim'de yapılması planlanmıştır; çalışanlarımızın günü gelip ödenmemiş ikramiye alacağı yoktur. 2024'ün Haziran ayında, şirket yönetimimizin takdir ve değerlendirmesiyle Kurban Bayramı öncesinde ödeme erkene çekilmiş ve çalışanlarımıza ayın 13'ünde ikramiye ödemesi yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nda 34'üncü maddedeki düzenlemeye göre 'Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.' Genel-iş Sendikası'nın iş bırakma çağrısı yaptığı 14 Ekim 2024 tarihi itibariyle çalışanlarımızın günü gelip ödenmemiş ücret alacağı bulunmamaktadır.

Kanun'un 25/II-h bendi hükmünde 'İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi' halinde, işverene haklı sebeple derhal fesih hakkı tanınmıştır.

Açıklanan sebeplerle Genel-iş Sendikası'nın iş bırakma çağrısı haksız, dayanaksız, kanun dışıdır.

Bu çağrıya uymamaları, saatinde işbaşı yapmaları, ödevli bulundukları görevleri yerine getirmeleri, aksi takdirde kanun gereği işlem yapılacağı konularında çalışanlarımızı uyarıyoruz."