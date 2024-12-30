İzmir Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2'si çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Urla ilçesi açıklarındaki Merdivenli Koy mevkisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine de bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler, buradaki 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.