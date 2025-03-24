İzmir Barosu Başkanı'ndan Gözaltılara Tepki

(İZMİR) - İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, önceki dönem İzmir Barosu Başkanı Özhan Yücel'in gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplam altı avukat ve bir stajyerin de gözaltında olduğunu belirterek, sürecin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İzmir'deki eylemlere katılan CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Tuğba Akgün, Urla Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kahraman ve eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in aralarında olduğu avukatlar gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem başkanımız Özhan Yücel gözaltına alındı. Ayrıca birkaç gün öncesinden başlayan gözaltılar kapsamında şu an altı meslektaşımızla birlikte bir stajyer arkadaşımız da gözaltında. Az önce aldığımız bilgiye göre, şu anda Terör Şubesi'nde toplam 305 kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Henüz herhangi bir sorgu ya da salıverilme gerçekleşmedi.

Bu konuyla ilgili bilgileri zaman zaman başsavcılıkla paylaşıyoruz. Aynı zamanda meslektaşlarımızdan da güncel bilgiler alıyoruz. Yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu, hem yurttaşlara hem de avukatlara yönelik bu muamelenin son derece haksız olduğunu düşünüyoruz. Taleplerimizi, düşüncelerimizi ve yapılması gerekenleri ilgili birimlerle, özellikle başsavcılıkla paylaştık.

Bugün itibarıyla meslektaşlarımız ve gözaltı süresi dolan yurttaşlar adliyeye getirilecek ve ifadeleri alınacak. Bir kısmının ifade verdikten sonra serbest bırakılacağı bilgisi bize ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından baro başkanları ve avukat arkadaşlarımız destek mesajlarını iletiyor."

"Meslektaşlarımız adliye kapısından çıkmadan biz de adliyeden ayrılmayacağız"

Yılmaz, "Başsavcılığa şunu net bir şekilde ilettik: Meslektaşlarımız adliye kapısından çıkmadan biz de adliyeden ayrılmayacağız. Bugün stajyer arkadaşımız da dahil olmak üzere bütün meslektaşlarımızın adliyeye getirilerek işlemlerinin tamamlanacağı ve gerekli hukuki sürecin işletileceği söylendi. Ancak şu ana kadar bu konuda bir gelişme olmadı. Sadece iki arkadaşımızın yolda olduğu bilgisi geldi. Şu ana kadar başka gözaltıların da olduğunu biliyoruz, ancak tam sayı hakkında elimizde net bir bilgi yok. Gözaltına alınan yurttaşlar ve avukat arkadaşlarımız, birkaç gün önce gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle, video kayıtları incelenerek evlerinden alındı. Gözaltı süresi, terörle ilişkilendirilen iddialar gerekçe gösterilerek üç gün daha uzatıldı" diye konuştu.

"Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Adalet sarayında bile hukuksuzluk devam ediyor. Sadece sokakta değil, adli mercilerde de bu durumu görüyoruz. Amacımız, avukatlar olarak bu hukuksuzluklara, adaletsizliklere son vermek. İzmir Barosu ve tüm avukatlar olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gözaltındaki meslektaşlarımızın sağlık durumlarına ilişkin olumsuz bir bilgi almadık. Ancak yurttaşlar arasında ciddi sağlık problemleri olan kişiler var. Yapılan itirazlara rağmen gözaltı kararı kaldırılmadı."

"Hiç kimse serbest bırakılmadı"

Gözaltına alınanların serbest bırakılmadığını belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Burada amaç, adı konulmamış bir yıldırma ve korkutma politikasıdır. Üstelik bunu hukuk mekanizmalarının yönetiyor olması, süreci daha da vahim hale getiriyor. Bize verilen bilgilere göre, işlemler asayiş birimi üzerinden yürütülmesi gerekirken, gözaltıların tamamı Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor. Adı konulmamış bir 'cadı avı' devam ediyor. Avukatlar ve yurttaşlar olarak, bu hukuksuz sürecin sona ermesini ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Gözaltına alınanların sadece dört gün boyunca eziyet görmesi için içeride tutulduğunu görüyoruz. Amaçları "Bunları biraz süründürelim" mantığıyla hareket etmek. Ancak biz de bu hukuksuzluklara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."