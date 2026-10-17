İzmir Bornova'da 32 dolandırıcılık dosyasından aranan 2 hükümlü operasyonla yakalandı

İzmir Bornova'da 32 dolandırıcılık dosyasından aranan 2 hükümlü operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ile 97'şer bin lira idari para cezası bulunan 2 hükümlü, yaklaşık 9 yıl 18 gündür aranıyorlardı. Polis operasyonuyla Bornova'da bir adreste yakalandılar.
İzmir'in Bornova ilçesinde 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, 32 dolandırıcılık dosyasından haklarında 28 yıl 7 ay 10'ar gün hapis ile 97'şer bin lira idari para cezası bulunan B.L. ile eski eşi S.T'nin Bornova ilçesinde bir adreste saklandığı belirlendi.
Yaklaşık 9 yıl 18 gündür arandıkarı anlaşılan hükümlüler, polislerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak: AA
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