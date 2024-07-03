İzmir Bornova'da Orman Yangını: Yangın Manisa'ya Doğru İlerliyor

Güncel

6 farklı dilde Mert Günok\'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz nedeni tespit edilemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın bölgesine inceleme yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Manisa tarafı Yunusemre'ye doğru yangının ilerlediğini biliyoruz. Şimdi o tarafa doğru destek oluyoruz yangının büyümemesi için" dedi.

İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele devam ediyor. Saat 13.37 de çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 6 uçak ve 10 helikopter olmak üzere toplam 16 hava aracı ile 32 arazöz, 8 su ikmal, 7 dozer, 4 yer ekibi ile Bornova Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının Bornova'da olan bölümünde söndürme faaliyetleri etkilisini gösterirken yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangının Manisa'ya doğru ilerlediğini belirtti.

"Toplamda 10 eve sıçradığını ve irili ufaklı zarar verdiğini biliyoruz"

Köylerin tahliye edildiğini de ifade eden Eşki, ilk belirlemelere göre 10 evin yangından zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sarnıç ve Beşyol buralarda durduruldu ve soğutma işlemlerine geçildi. Köyler tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlarımız için Bornova'daki kız yurdumuzu hazırladık. Vatandaşlarımızı oraya alacağız. Gerek bizim tankerlerimiz gerek diğer belediyelerden gelen tankerler gerekse kamunun diğer kurumlarla beraber soğutma işlemlerine başladı. Ama Manisa tarafı Yunusemre'ye doğru yangının ilerlediğini biliyoruz. Şimdi o tarafa doğru destek oluyoruz yangının büyümemesi için. Orada da yangının hızlıca söndürülmesine ulaşacağız. Önümüzdeki 2-3 saat içerisinde hem soğutma hem de küreme faaliyetleri devam edecek. Bu gece inşallah tam anlamıyla bitiririz diye düşünüyoruz.

Henüz kaç dönümü etkilediğini bilmiyoruz. Çok şükür bir can kaybı yok. Ama toplamda 10 eve sıçradığını ve irili ufaklı zarar verdiğini biliyoruz. Henüz hasar tespit çalışmalarına geçilmedi."