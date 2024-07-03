İzmir Bornova'da Orman Yangını: Yangın Manisa'ya Doğru İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Bornova'da Orman Yangını: Yangın Manisa'ya Doğru İlerliyor

Geniş Video İzle

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangının Manisa'ya doğru ilerlediğini belirtti. Yangında 10 evin zarar gördüğü bildirildi.

03.07.2024 17:35  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz nedeni tespit edilemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın bölgesine inceleme yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Manisa tarafı Yunusemre'ye doğru yangının ilerlediğini biliyoruz. Şimdi o tarafa doğru destek oluyoruz yangının büyümemesi için" dedi.

İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele devam ediyor. Saat 13.37 de çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 6 uçak ve 10 helikopter olmak üzere toplam 16 hava aracı ile 32 arazöz,  8 su ikmal, 7 dozer, 4 yer ekibi ile Bornova Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının Bornova'da olan bölümünde söndürme faaliyetleri etkilisini gösterirken yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangının Manisa'ya doğru ilerlediğini belirtti.

"Toplamda 10 eve sıçradığını ve irili ufaklı zarar verdiğini biliyoruz"

Köylerin tahliye edildiğini de ifade eden Eşki, ilk belirlemelere göre 10 evin yangından zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sarnıç ve Beşyol buralarda durduruldu ve soğutma işlemlerine geçildi. Köyler tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlarımız için Bornova'daki kız yurdumuzu hazırladık. Vatandaşlarımızı oraya alacağız. Gerek bizim tankerlerimiz gerek diğer belediyelerden gelen tankerler gerekse kamunun diğer kurumlarla beraber soğutma işlemlerine başladı. Ama Manisa tarafı Yunusemre'ye doğru yangının ilerlediğini biliyoruz. Şimdi o tarafa doğru destek oluyoruz yangının büyümemesi için. Orada da yangının hızlıca söndürülmesine ulaşacağız. Önümüzdeki 2-3 saat içerisinde hem soğutma hem de küreme faaliyetleri devam edecek. Bu gece inşallah tam anlamıyla bitiririz diye düşünüyoruz.

Henüz kaç dönümü etkilediğini bilmiyoruz. Çok şükür bir can kaybı yok. Ama toplamda 10 eve sıçradığını ve irili ufaklı zarar verdiğini biliyoruz. Henüz hasar tespit çalışmalarına geçilmedi."

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Ömer Eşki, Bornova, Manisa, İzmir, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Bornova'da Orman Yangını: Yangın Manisa'ya Doğru İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:30:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Bornova'da Orman Yangını: Yangın Manisa'ya Doğru İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement