İzmir Bornova'da Palet Fabrikası Yangını

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda çıkan, rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki başka bir işletmeye ait palet deposuna da sıçradı. Yangının, yakındaki Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yerleşkedeki kedi ve köpekler, çevredeki barınaklara tahliye edildi. Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çıkan siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.