İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Bu Ülkenin İyi Hekimlere İhtiyacı Var"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Tabip Odası iş birliği ile ülkedeki sağlık politikalarını konu alan "Terk" başlıklı panele katıldı. Konuşmasında sağlık politikalarında yaşanan sorunlara değinen Başkan Tugay, "Bu ülkenin de dünyadaki her insanın da iyi hekimlere ihtiyacı var. 14 Mart'ı önümüzdeki yıllarda bayram olarak kutlayabilmek için çalışmalı ve mücadele etmeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası iş birliği ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hekimlerin yurt dışına gitmesini, sağlıkta dönüşümü ve İzmir hastanelerinin tarihini konu alan "Terk" başlıklı panel düzenledi. İzmir Sanat'ta gerçekleştirilen panele katılarak meslektaşları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada hem sağlık politikalarına hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetlerine değindi. Başkan Tugay, "Hiç kimse unutmasın; bu ülkenin de dünyadaki her insanın da iyi hekimlere ihtiyacı var. İyi hekimlerin de burada olmasına ihtiyaç var. Bu iyilik, önce mesleğin anlamını anlamış, o karakteri kendinde oturtmuş insan olmaktır, sonra da mesleğini yeterli şekilde icra etmektir" dedi.

"Önemli bir sorumluluk taşıyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bulunduğu konumun, temsiliyet anlamında önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Tugay, "Çevremizde bu kadar kötü şeyler oluyorken, hele ki sağlık sistemi ağır hastalığa yakalanmışken buna duyarsız kalmak, hocalarımızın bize öğrettiği hekimliğin ruhuna yakışmaz. Bizi böyle yetiştirdiler. Hocalarımız bu ülkeyi sevmeyi, insanlarına sahip çıkmayı, insanlara adaletli davranmayı, hastayla aramıza parayı koymamayı, insanları hasta etmemeyi öğretti. Bu sistemin yetiştirdiği bir hekim olarak buradayım ve bu anlayışla hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tıbbın bayram yapacak durumu kalmadı"

14 Martların geçmiş yıllarda neşeyle kutlandığını ancak uzun zamandır o keyfin hissedilmediğini vurgulayan Başkan Tugay, "14 Martlar artık üzüntü ve acı hissettiğimiz, çokça da sorunları anlatmak zorunda olduğumuz günler oldu. Bir hekim olarak 14 Martların bu şekilde kutlanmasından üzüntü duyduğumu söylemek isterim. 14 Mart, Tıp Bayramı değil artık. Tıbbın bayram yapacak durumu kalmadı. 14 Mart'ı belki hekimlere ve sağlık çalışanlarına saygı günü, onların ne kadar değerli insanlar olduğunu hatırlama günü olarak konuşabiliriz" diye belirtti.

"İzmirlilerin daha sağlıklı olması için mücadele ediyoruz"

Devlet hastanesi şartlarında hekimlik yapmanın zor hale geldiğini, özel sağlık sisteminin teşvik edildiğini kaydeden Tugay, "Bugün nereye gitsem herkes 'doktor yok' diyor. Şehir hastanesine, özel hastanelere giden var. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gitme durumu işin taşma noktalarından biri. Çalışmadan ve mücadele etmeden hiçbir şeyin değişme şansı yok. Bugün saygı duruşunda bulunduğumuz insanlar mücadele etmeyip kaçmayı tercih etseydi ne olurdu bilmiyorum. O yüzden mücadele edelim ve her bir yılı bir öncekinden daha iyi nasıl yapabiliriz onu düşünelim. 14 Mart'ı önümüzdeki yıllarda bayram olarak kutlayalım" diye konuştu.

"Hizmet kapasitemiz artacak"

Hekimleri en fazla üzen, kıran, mesleğinden soğutan konulardan birinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olduğunu vurgulayan Tugay, "Bununla ilgili yeterli önlem alınmaması en büyük ikinci sorun. Bu konuları İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da takip ediyoruz. Değerli arkadaşlarımla beraber belediyenin çatısı altında şehirde yaşayanların daha sağlıklı olması için mücadele ediyoruz" dedi. Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi'nin ek binası tamamlanınca hizmet kapasitesinin daha da artacağını belirterek, "Hastanemize gelen acil hastalarımızı geri göndermiyor, hemen tedavi altına alıyor, özenle bakıyoruz. Yurttaşlarımıza en sıkıntılı olduğu anda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği ile daha da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha güzel bir sağlık sistemine kavuşacağımızdan şüphemiz yok"

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının her zaman büyük sorumluluk taşıdığını, mesleklerini sadece para kazandıkları bir iş olarak değil topluma hizmet etmenin bir aracı olarak gördüklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, hekimlikten gelen birikim ve gücünü İzmir halkına hizmet için kullandığını dile getiren Azap, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yıllardır içinde olduğu sağlık politikası, sağlığı işlemez hale getirmiş durumda. Yenidoğan skandalı ile birlikte en görmek istemeyen gözler bile sağlık sisteminin çökmekte olduğunu gördü ve daha iyi bir sağlık sistemi arayışı ortaya çıktı. 'Bu sağlık sistemine mecbur değiliz, daha iyisini yapabiliriz' demek için bu ülkenin insanlarının hak ettiği sistem uygulanana kadar bunu gündemde tutmaya çalışacağız. Biz çok umutluyuz. Bu yersiz bir umut da değil. Kendimize güveniyoruz. Bu ülkenin sağlık çalışanlarına, hekimlerine, insanlarına, geleneğimize güveniyoruz. Daha güzel bir sağlık sistemine kavuşacağımızdan şüphemiz yok."

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt da şu ifadeleri kullandı:

"Siyasal iktidarın tercihi ve son 4 yıl, çok doğru olmayan uygulamalarla Türk Tabipler Birliği'nin saygınlığı, etkinliği zedelendi. Mesleğin itibarsızlaştırılması, sağlığın piyasalaştırılması, en çok darp edilen meslek grubu olmamızı beraberinde getirdi. Gün geçmiyor ki yeni bir olumsuz haberle uyanmayalım. Son yaşadığımız travma diğerlerinin üstüne çıktı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi olarak 14 Mart'ta Anıtkabir ziyaretini Türk Tabipler Birliği ortamlarına duyurulması talebi oy çokluğu ile reddedilmiş. Bunun oylanması bile rahatsız edici."