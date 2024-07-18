İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aliağa'da Ulaşım Sorunlarını Ele Aldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa'da sanayiciler ile nakliyecilerin yaşadığı ulaşım ve altyapı sorunlarını ele almak, sorunlara kalıcı çözümler üretmek için düzenlenen toplantıya katıldı. Aliağa'nın limanlar bölgesinin İzmir için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tugay, "Buradaki gelişimi destekliyoruz. Bölgenin ulaşım, altyapı gibi sorunlarının giderilmesi için kararlı adımlar atmak istiyoruz. Bölge için bütüncül ulaşım planı yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa'da sanayicilerin ve nakliyecilerin yaşadığı sorunları konuşmak, bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yürütmek için Aliağa Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Çağatay Güç, Zeki Yıldırım, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ile sanayiciler yer aldı.

"Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan, 2021 yılının sonuna doğru İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ancak mülkiyet sorunları nedeniyle düzenlenemeyen 5 kilometrelik sanayi yoluna (Adalı Sokak) yönelik talepleri dinledi. Nakliyecilerin Aliağa Limanı'na ulaşımını sağlayan yol için kalıcı çözüm üretmek istediklerini belirten Başkan Tugay, Aliağa'nın limanlar bölgesinin, İzmir için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tugay, "Buradaki gelişimi destekliyoruz. Bölgenin ulaşım, altyapı gibi sorunlarının giderilmesi için kararlı adımlar atmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" dedi.

"Güzel bir ulaşım planlaması yapalım"

Bu bölgede ulaşım ile ilgili kapsamlı bir planlama yapılmasının gerekliliğine değinen Başkan Tugay, "Tüm paydaşların beklentisini, isteğini dinleyerek 20-30 yıl sorunsuz ilerleyecek bir ulaşım planlamasını en kısa sürede yapalım. Bunu yaparken de bazı alanlara erken müdahale edilmesi gerekiyor. Bu plana uygun olarak da ana yol ve tali yolu kavşaklarla birlikte yapacağız" diye konuştu.

"Biz size hizmet etmek için bu göreve geldik"

Toplantıda ekibini de tanıtan Başkan Tugay, "Biz sizlere hizmet etmek için bu göreve geldik. Değer verdiğimiz bir bölge. Bir sürü insanın ekmek yediği bir yer. Yaşadığınız zorlukları görelim, anlayalım ve çözüm üretelim diye buradayız. Bize inanın. Bize ihtiyacınız olduğu her konuda ulaşabilirsiniz. Hepsi benim kefil olduğum, birlikte çalışmaktan mutlu olduğum, uyumlu çalıştığım arkadaşlar. Bana da ulaşabilirsiniz. Yapabileceğimiz bir şey olduğunda lütfen arayın. Sıkıntılarınıza duyarsız kalmayız. Bunun için söz veriyorum" dedi.

"Bölge bazında plan hazırlanmalı"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın limanlar bölgesinin Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirtti. Limanlar bölgesinin 2023 yılında yaklaşık 40 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Serkan Acar, "Burada uzun yıllar süren sorunlar var. En önemlisi de limanlara ulaşım sorunu. Bu bölge 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edildi. Ağır sanayi bölgesi ilan edildikten sonra yatırımcılar, buraya gelip yatırım yapıyor. Ancak o dönemden beri eksik olan bir şey var o da bir imar planı. Sanayi bölgesi ilan edilmiş, herkese bölgesi gösterilmiş. Herkes mevcut alanlarına fabrika yapmış ama ne bir ulaşım ne bir imar planı yapılmış. Bölgede bütüncül bir master planına ihtiyaç var. Yolların yerlerinin, güzergahı ve yönü net olarak belirlenmeli. Bölge bazında bir master planın hazırlanması gerekiyor" dedi.

"Ülkenin en önemli kapılarından biriyiz"

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk de yaşanan sorunlara dair sunum yaptı. Ertürk, "Sorunlarımızı konuşmak istediğimizi Sayın Başkanımız Cemil Tugay'a ilettiğimde hızlı şekilde aksiyon aldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 40-50 yıl içerisindeki lojistik sorunlarımızı çözüme kavuşturmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla hem firmalarımızın kapasitesi, iş alanları artsın hem de lojistikte istihdam sağlamış olalım. Böylece ülke ve bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olacağız. Aliağa'nın hinterlandı çok geniş. Birçok kentten sanayiciler, ürettikleri ürünleri Aliağa'dan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü biz artık ülkenin en önemli kapılarından biriyiz. Ama burada verebileceğimiz hizmetler biraz kısıtlı. Sanayicilerimize bu hizmeti vermekte zorlanırken, İzmir dışından gelenlere bu hizmeti sunmakta çok daha fazla zorlanıyoruz. Bu sorunları aşmak için bazı plan değişiklikleri yapmamız ve bazı lojistik aksaklıkları aşmamız gerekiyor. Bu sorunları aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Tolga Çilingir de Ulaşım Master Planı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.