İzmir Büyükşehir Belediyesi Aassm, Ocak Ayını Zengin Bir Programla Karşılıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2025 yılının ilk ayını zengin bir programla karşılıyor. Pek çok konser ve serginin düzenleneceği ocak ayında, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İzmir prömiyerinin yanı sıra araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anma konseri de yer alıyor.

İzmirliler, yeni yılın ilk ayını çeşitli etkinliklerle karşılaşacak. AASSM, konserler, fotoğraf sergileri ve atölyelere ev sahipliği yapacak. 5 Ocak'ta ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İzmir prömiyeri ile başlayacak ocak ayı etkinlikleri, 31 Ocak günü gerçekleştirilecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek. Ocak ayında açılan sergiler şubat ayına kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Fazıl Say'dan İzmir prömiyeri

AASSM, 5 Ocak'ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı ağırlayacak. "Piyano başında 50. Yıl" adlı konserde, Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri yapılacak. Konserde, Say'ın kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros'u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı "Klaros", Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri "İnsan İnsan"ın piyano versiyonu İzmirli dinleyici ile buluşacak. İzmir prömiyerinde yer alan diğer eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" olacak. Bu parçada, Say'ın güçlü piyanosuna başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik edecek. Prömiyer eserlerin yanı sıra Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da konserde seslendirilecek parçalar arasında yer alacak. Konser, saat 20.00'de başlayacak.

Konserler ve çocuk atölyesi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri, 10 Ocak günü Büyük Salon'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek. 11 Ocak günü saat 14.00'te ise 8-10 yaş arası çocuklar için Hayal Terzisi Masal Atölyesi düzenlenecek. Müzik Kütüphanesi'nde ücretsiz katılımla yapılacak atölye çalışması için 'www.aassm.org.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırılacak. 15 Ocak'ta da Olten Filarmoni Orkestrası müzikseverlerle buluşacak. Jurjen Hempel'in yönettiği orkestra, dev koro kadrosu ile Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni'sini seslendirecek. Konser, Büyük Salon'da saat 20.30'da başlayacak. AASSM, 17 Ocak günü saat 20.00'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserine de ev sahipliği yapacak.

Uğur Mumcu anılacak

24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, vefatının 32'nci yılında anılacak. 24 Ocak'ta AASSM Küçük Salon'da düzenlenecek ücretsiz konser saat 20.00'de başlayacak. Aynı gün Büyük Salon'da ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri saat 20.00'de başlayacak.

Konserler kulakların pasını silecek

Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi ve Gülsin Onay konseri, 27 Ocak günü saat 20.00'de Büyük Salon'da yapılacak. 28 Ocak saat 20.00'de ise Tekfen Filarmoni Orkestrası konser verecek. Olten Filarmoni Orkestrası Olten Brass Band konseri ise 29 Ocak günü saat 20.30'da Büyük Salon'da düzenlenecek. Ayın son konseri ise 31 Ocak'ta gerçekleşecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri, Büyük Salon'da saat 20.00'de dinleyicileri ile buluşacak.

Sergiler ziyaretçilerini bekliyor

Ocak ayında AASSM'de çok sayıda sergi de ziyaretçilerini bekliyor. 31 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek Kubilay Anıtı Sergisi, Alt Kat Galeri bölümünde ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin öncülük ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan sergide yer alan bilgi, belge ve fotoğraflar, şehit Kubilay ve arkadaşları ile anıtın ayrıntılı öyküsünü içeriyor. 6 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında ise Mehmet Erman Yıldız'dan "Pano Karelerin Işığı" adlı fotoğraf sergisi Üst Kat Doğu Galeri bölümünde sergilenecek. Küratörlüğünü Elif Genç'in yaptığı sergide yer alan fotoğrafların her biri bir hikaye anlatırken, katılımcılara farklı bakış açılarını ve kompozisyonları keşfetme imkanı veriyor. 10 Ocak-16 Şubat 2025 tarihleri arasında ise Ertuğrul Tugay'ın "Dağdan Doğadan Ertuğrul Tugay" fotoğraf sergisi, Giriş Kat Galeriler bölümünde olacak. 30 yılı aşkın süredir fotoğraf çekmeye devam eden Tugay, çektiği fotoğraflarla ilk kişisel sergisini açıyor. AASSM'deki tüm sergiler, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.