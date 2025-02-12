İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay: "Kafasında Valizini Toplayanlar Var"

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'yla uyumlu olarak gençlerin hak, ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, sorunlarını çözmek amacıyla düzenlenen Gençlik Eylem Planı Çalıştayı'nın açılışını yapan Başkan Cemil Tugay, gençlerin yurt dışına gitmek istediğini hatırlatarak, "Kafasında valizini toplamış, bulduğu ilk fırsatta yurt dışına gidecek gençler var. Bu sorunu çözmek hepimizin boynunun borcudur. Bu, ulusal bir sorundur. Gençlerimizin bu ülkede kalması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda gençlerin hak temelli ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Gençlik Eylem Planı Çalıştayı'nın açılışında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ortaklığı ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen çalıştay, gençlerin eğitim, istihdam, sosyal katılım, kültür, sanat, spor ve karar alma süreçlerine dahil olma gibi haklarına yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe yönelik somut adımları birlikte planlamak için önemli bir platform oluşturulmasına öncülük edecek.

"Buradaki çıktılar bize ışık olacak"

"Gençlik Hakları İçin Birlikte" temasıyla gerçekleşen, üniversiteleri, gençlik temsilcilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve ilgili paydaşları ortak bir zeminde buluşturmayı hedefleyen çalıştay için konuşan Başkan Dr. Tugay, "Bugün burada bir arayış içindeyiz. Yaptığımız pek çok çalışmanın üzerine başka neler koyabiliriz, bunu konuşmak için buradayız. Bugünün gençlerini doğru anlıyor muyuz acaba? Onlar kendilerini anlatmak için yeterli fırsat ve ortam buluyor mu? Bundan sonraki dönemlerde yönetimle ilgili karar verirken gençleri sürece dahil etmek için buradayız. Çalıştay yapıyoruz ama sonrasında ne oluyor? Bunlar sorgulanıyor. Her yeni toplantı yeni bir şeylerin arayışı için yapılıyor. Her birisi ayrı ayrı değerli. Buradaki çıktılar bize ışık olacak, yol gösterecek. Bazı yeni kararlar alacağız" dedi.

"Gençleri tek tipleştirmemek lazım"

Gençlerle daha fazla bir araya geleceklerini de belirten Başkan Tugay, "Bizler de bir zaman gençtik. Herkesin kendi gençliğinden kalan bazı özlemler var. Kendi yapamadığımızı bugünün gençlerinden, kendi çocuklarımızdan bekliyoruz. Belediye başkanlığında altıncı yılım. Kamu yöneticisi olarak gençlerle muhatap oluyorum. Onların bizden neler beklediğini anlamaya çalışıyorum. Burada gençlere dair çizilen profili aklımızda tutmalıyız. En büyük hatalarımızdan biri; genç deyince aklımıza tek bir profil geliyor. Şu an babasının tarlasında çalışan, hayvanlarına bakan gençleri de sanayide çalışan gençleri de hatırlamamız lazım. Değişik sosyal sıkıntılar içinde olan, mesela engellilik yaşayan gençleri düşünmek lazım. Genç deyince üniversite çağında, müzik dinleyen, eğlenen genç diye düşünüyoruz ama çok farklı profillerde gençler olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu.

"Bu çalıştayları senede bir değil haftada bir yapsak belki yeridir"

Bir üniversitenin yaptığı araştırmadan örnek veren Başkan Tugay, gençlerin İzmir'de kendilerini geliştirmek için yeterli olanak bulamadığını vurguladığını, bunun kendileri için önemli bir saptama olduğunu belirtti. Türkiye'nin genelinde böyle bir sorun olduğunu belirten Tugay, "Genç dediğimiz 15-29 yaş arası arkadaşlarımız kendilerini geleceğe hazırlamak istiyorlar. Hızla değişen, kontrol edilemez dünyada ne yapacakları ile ilgili endişeleri var. Burada hepimizin tahayyül ettiğimizden daha geniş bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştayları senede bir değil, haftada bir yapsak belki yeridir. Konuşacağımız çok şey var. Geleceğin dünyasının herkes için özgür bir yer olması şart. Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir şey gelişmiyor. Daha özgür nasıl olabiliriz, özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyleri nasıl yok edebiliriz? Bunları konuşmamız lazım" dedi.

Gençlere istihdam, müzisyenlere merkez desteği

Başkan Tugay, ayrıca hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Tugay, iş dünyasına katılmak isteyen 22-28 yaş aralığındaki gençler için organize edilen "İzmir Seninle" çalışmasına değindi. İşe hazırlık, ilham buluşmaları ve mentorluk hizmetleri verilen hareket kapsamında gençlerin potansiyelini keşfetmesi, yeteneklerini geliştirmesi ve geleceğini inşa etmesine destek olunuyor.

Başkan Tugay, Karşıyaka'da genç müzisyenlerin desteklenmesi için hayata geçirilen ücretsiz ses kayıt stüdyolarının İzmir geneline yayılacağını, yeni merkezin Kültürpark'ta hizmete alınacağını da söyledi.

İzmir'de yeni dönemde 30 ilçedeki gençlerle her ay buluşmalar da yapılacak. Başkan Tugay, gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle dönüşümlü olarak bir araya gelecek. İzmir Kent Konseyi bünyesindeki Gençlik Meclisi ile toplantılar da planlanacak.

"Buna razı olamayız"

Temel görevlerinin gençlerin İzmir'de kendisini geliştirmek için olanak bulmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Tugay, "Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Kafasında valizini toplamış, bulduğu ilk fırsatta yurt dışına gidecek gençler bizim için önemli bir kayıptır. Onlardan birisinin bile Türkiye'de mutsuz olup başka ülkeye gitmesine razı olmamak gerekir. Buna kim sebep olduysa bu sorunu çözmek hepimizin boynunun borcudur. Bu ulusal bir sorundur. Gençlerimizin bu ülkede kalması için üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Eğitim için İzmir'e geliyor sonrasında ayrılıyor"

Programın açılışında konuşan İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise İzmir'de her beş kişiden birini gençlerin oluşturduğunu belirterek "İzmir bir üniversite şehri. İzmir, 200 bine yakın öğrenci barındırıyor, uluslararası öğrenci çekme noktasında ise yedinci sırada. Öğrenci eğitim için kente geliyor, sonrasında ayrılıyor. Demek ki iş bulamıyor. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 50 yıl sonra İzmir'de ne olacak? Bunun ne olacağına burada karar vereceğiz. Genç nüfus düşecek. Önümüzdeki 50 yılda güvenlik sistemleri, yaşlı bakım hizmetleri gibi noktalarda sıkıntılar olacak. İzmir'de genç nüfusta bir artış bekliyorsak bu göçle olacak. Biz ne yapacağız? 50 yıllık sürece bugünden başlamamız lazım. Bu çalıştay çok önemli, belediyenin çalışmalarına yol gösterecek" dedi.

"Oy vermek katılım değildir"

Çalıştay kapsamında yapılan panelde konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan da "Uzunca bir süredir, yaklaşık 30 senedir gençlik konusunda çalışmaya devam ediyorum. Gençlerin iyi olma hali ve katılımına dikkat etmemiz gerekiyor. Eşit ve denk olmalıyız. Mesela, oy vermek katılmak değil. El kaldırıp el indirmek katılmak değil. Katılmak sesini duyurmak, yapabilmektir. Bugün burada bunları aktarabilmek için iyi bir fırsat var" dedi.

Çalıştayda 8 ana başlık vardı

Gençlik Eylem Planı Çalıştayı ile somut çözüm önerilerinin ortaya çıkması, katılımcıların gençlik politikalarının geliştirilmesine aktif katkı sağlaması ve yerel düzeyde güçlü, kapsayıcı bir eylem planı oluşturulması hedeflendi.

Çalıştayda gençlerin sorunları "sürdürülebilirlik", "sağlık", "kapsayıcılık", "dijitalleşme", "eğitim", "kentte yaşam", "gençlik merkezleri", "katılımcılık-iş birliği" başlıkları altında incelendi.