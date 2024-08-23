İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu İçin Korist Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu İçin Korist Başvuruları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu İçin Korist Başvuruları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu için korist başvuruları, 3 Eylül'de sona erecek. Her iki koro için seçilecek toplam 24 korist, 7-8 Eylül tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak seçmeler sonucunda belirlenecek.

23.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:56
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu için korist başvuruları, 3 Eylül'de sona erecek. Her iki koro için seçilecek toplam 24 korist, 7-8 Eylül tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak seçmeler sonucunda belirlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu, yeni döneme hazırlanıyor. Korist olmak isteyen çocuk ve yetişkinler, 3 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuru formuna https://www.aassm.org.tr sitesindeki "Başvuru yap" kısmından ulaşılabiliyor.

Çoksesli Çocuk Korosu için 7-14 yaş arası 10 korist, Çoksesli Koro için 18 yaş üstü ve 3 soprano, 2 alto, 5 tenor, 4 bas korist seçilecek. Seçmeler, 7-8 Eylül tarihlerinde saat 08.00 itibarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu çalışmaları pazar günleri saat 10.00-12.00 arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu çalışmaları ise salı günleri saat 19.30-21.30 arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Koronun sanat yönetmenliğini İbrahim Yacızı, koro şefliğini Türker Barmanbek, şan eğitmenliğini ise Cem Hacıoğlu üstleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu İçin Korist Başvuruları Başladı - Son Dakika

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