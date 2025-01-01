İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark'ta Ağaç Dikim Etkinliği Düzenledi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'a 89 yıl önce ilk ağacın dikildiği günde yeni bitki türlerini buluşturan ağaç dikim etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ın kent kimliğindeki değerine işaret ederek, "Kültürpark'ın İzmir için değerinin farkında olan İzmirlileriz. O nedenle bu alanın kıymetini bilen insanlar olarak 2025 yılında burada nasıl bir alan oluşturmamız gerektiğiyle ilgili kuvvetli bir kanaatimiz var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaları kapsamında Kültürpark'a ilk ağacın dikildiği gün alanı yeni bitki türleri ile buluşturan ağaç dikim etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler katıldı.

Etkinlik kapsamında Kültürpark'ta şişe ağaçları ve bele sombra türü ağaçlar toprakla buluşturuldu. Kültürpark'ın korunmasının önemine dikkati çeken Tugay, alanın korunması ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Tugay, şunları söyledi:

"Bugün aslında niceliksel olarak küçük ama anlam olarak çok büyük bir etkinlik için bir aradayız. 1936 yılında 89 yıl önce bugün Kültürpak'ın kuruluşu için ilk adımlar atıldı. O günlerde İzmir'e belediye başkanlığı yapan, İzmir'in kent yapılanmasını çok bilinçle ve duyarlılıkla şekillendirmiş Dr. Behçet Uz'un, belediye başkanlığı döneminde bu alan yanmış ve kupkuru bir alanken burada Kültürpak'ı oluşturmak için adım attıkları gün. Biz Kültürpark'ın yeşil dokusunu korumak ve olabildiğince geliştirmek kararını verdikten sonra farklı türlerden argaçların yaşadığı bir alan olmasını amaçlayarak farklı ağaç türlerini diktiğimiz bir gün.

"Kültürpark İzmir'in kent kimliğinde çok önemli bir yere sahiptir"

Kültürpark'ın İzmir için değerinin farkında olan İzmirlileriz. Yaşamımızın değişik dönemlerinde burada pek çok güzel olay yaşadık. Kültürpark İzmir'in kent kimliğinde çok önemli bir yere sahiptir. O nedenle bu alanın kıymetini bilen insanlar olarak 2025 yılında burada nasıl bir alan oluşturmamız gerektiğiyle ilgili kuvvetli bir kanaatimiz var. Bu kanaat, bu alanın ve yeşil kimliğinin korunması, kent için akciğer olma fonksiyonunun korunması ve aynı zamanda inanların güven ve huzur içinde sosyalleşmeleri kanaati. Bunun gereği, bu alandaki problemli olan ağaçları saptamak, onların iyileşmelerini sağlamak, yenilenmesi gerekiyorsa onun için adımlar atmak, her birine çok özen göstererek ağaçlar ve burayı korumak. Bugün sekiz tane ağaç dikiyoruz. Bunlardan biri bella sombra ağacı. Bir de şişe ağacından dikeceğiz. Çok güzel çiçekleri olan jakerandayı dikeceğiz. 10 yıl içerisinde çevresine gölge veren, görüntüsüyle etkileyici olan, İzmirlilerin fotoğraf çektirip anılarının arasına koyduğu ağaçlardan olacak."

İzmir'in tarihine yakışan değişimleri kente kazandıracaklarını belirten Cemil Tugay, "İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihiyle muhteşem bir şehir. Tarihi boyunca çok büyük tahribatlara uğradı. Bunların en ağırlarından biriydi, kurtarılışından sonra yakılması. O günden bu güne İzmir, kendini bir ölçüde yeniledi. Ama bu hikaye bitmedi ve bitmeyecek. Bizler, kendi yönetim dönemimizde İzmir'in o muhteşem tarihi ve kültürüne yakışır değişimleri hep beraber sağlayacağız" diye konuştu.