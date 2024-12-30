İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez Temizliği Çabası - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez Temizliği Çabası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'e deşarj yapan işletmelerin ve deniz kirliliğine neden olan gemilerin denetlenmesi için Çevre Bakanlığı'na yetki talep etti, ancak olumsuz yanıt aldı. Başkan Cemil Tugay, bakanlıktan da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

30.12.2024 16:05  Güncelleme: 17:33
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Körfez'e deşarj yapan işletmelerin ve deniz kirliliğine neden olan gemilerin denetlenmesine ilişkin yetki talebine bakanlıktan olumsuz yanıt geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in bugününü ve yarınını etkileyecek Körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık'tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" dedi.

Körfez'de temizlik seferberliği başlatarak İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapan, bu yıl temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'i kirleten unsurlara karşı önlem almak için harekete geçti.

Körfez'e atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi ve gemilerin yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesindeki denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönündeki talebe Bakanlık tarafından olumsuz yanıt verildi. 27 Aralık tarihinde Bakanlık'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen yazıda alıcı ortamlara doğrudan atıksu deşarjı yapan işletmeler için denetim yetkisinin  devredilmesine ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesinin gerektiği, gemilerin denetlenmesi yetki devri talebi için de yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda, 2023/3 Sayılı Genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği bildirildi.

"Bakanlık'tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin'de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Körfez'in dip temizlik sorumluluğu, sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda. İzmir'in bugününü ve yarınını etkileyecek Körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık'tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Ancak yetkilerimizde bazı kısıtlamalar mevcut. Körfezin derinlemesine temizliği sadece dip taraması yaparak olmaz. Kirlilik kaynaklarının da önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen Bakanlık'ın Körfez için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Denetim yetkisi neden istendi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'ni kirleten kaynakların önlenmesi için sıkı denetimlerin yapılması hedefiyle denetim yetkisi talep etti. Bakanlığın yetki vermesi halinde Körfez'i kirleten işletmeler ve gemi kaynaklı atıklar Büyükşehir tarafından denetlenecek böylelikle İzmir Körfezi'nin temizliğini tehdit eden unsurlar kontrol altına alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez Temizliği Çabası - Son Dakika

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