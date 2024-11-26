İzmir'de 10 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şehirlerarası otobüs terminalinde tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, yolcu otobüsünden inen H.T'yi gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 10 bin uyuşturucu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, tutuklandı.