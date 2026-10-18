İzmir\'de 100 yeni itfaiye memuru Toros\'ta zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak 100 yeni itfaiye memuru, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor. Yangın müdahalesinden yüksekten iple inişe, arama kurtarmadan afet senaryolarına kadar pek çok alanda uygulamalı eğitim alan itfaiye personeli, sahada hayat kurtarmak için hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak 100 yeni itfaiye memuru, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor. Gerçeği aratmayan uygulamalarda fiziksel dayanıklılıklarını geliştiren personel, kritik anlarda doğru karar verme ve etkili müdahale tekniklerini öğreniyor.

Trafik kazaları, depremler, endüstriyel yangınlar, kapalı alan ve tünel yangınları ile sel gibi olayların canlandırıldığı eğitimlerde, itfaiyecilerin sahada karşılaşabilecekleri durumlar canlandırılıyor. Personel, deneyimli eğitmenler eşliğinde yangına müdahale, risk değerlendirmesi ve stres altında doğru hareket etme becerilerini geliştiriyor. Eğitimler kapsamında 15 metre yüksekliğindeki kuleden iple erişim teknikleri de öğretiliyor. Program sonunda yapılacak sınavlarla personelin bilgi ve becerileri de ölçülecek.

"EĞİTİM SAHADA HAYAT KURTARACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, eğitimlerin sahadaki müdahale gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İtfaiyecilik, yalnızca cesaret değil; bilgi, disiplin, deneyim ve doğru zamanda doğru kararı verebilme mesleğidir. Sahada saniyelerin bile hayati önem taşıdığı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle personelimizin her türlü koşula hazırlıklı olması gerekiyor. Eğitim merkezimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla arkadaşlarımızı yalnızca mesleğe değil, gerçek olayların zorlu koşullarına hazırlıyoruz. Burada kazanılan her beceri, sahada daha güvenli ve etkili müdahalenin, dolayısıyla hayat kurtarmanın bir parçası. İzmir halkının can ve mal güvenliği için kendimizi sürekli geliştiriyoruz."

"SAHA, TEORİK EĞİTİMDEN ÇOK FARKLI"

Yeni itfaiye memuru Ömer Can Kuzu, eğitimlerin sahadaki sorumluluğu daha iyi anlamasını sağladığını belirterek, "Saha gerçekten çok zor. Teorik derslerle uygulamalar arasında büyük fark var. İtfaiyeciliğe yeni başladım, fazla tecrübem yok ancak saha çok daha zor" dedi. Kuzu, eğitimlerin beklediğinden zorlu geçtiğini ancak kendilerini sahaya daha donanımlı hazırladığını ifade etti.

HEDEF SADECE YANGINI SÖNDÜRMEK DEĞİL, HAYAT KURTARMAK

Bir diğer itfaiye memuru Aziz Furkan Yiğit ise itfaiyeciliğin insanlara, hayvanlara ve doğaya dokunmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir hayat kurtarmak, birinin hayatına dokunmak çok güzel bir duygu. Bu mesleği yaptığım için gururluyum ve mutluyum. Her şartta yine bu mesleği seçerdim" diye konuştu. Abdülhalim Demirdal ise eğitimlerde yangına müdahale ve stres altında doğru hareket etme tekniklerini öğrendiklerini, deneyimli eğitmenlerin aktardığı bilgilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

HER EĞİTİM, SAHADA BİR HAYAT DEMEK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu Serenay Babadağ, itfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu belirtti. Eğitim hayatında en çok itfaiye ve yangın derslerine ilgi duyduğunu ifade eden Babadağ, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Eğitmenlerimiz de çok iyi. En ufak hatamızda aynı yanlışı tekrarlamamamız için gerekli önlemleri alıyorlar. Eğitimlerden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.