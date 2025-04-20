İzmir'de 110 Milyon Euro'luk Altyapı Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 110 Milyon Euro'luk Altyapı Projeleri Tanıtıldı

Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek altyapı projeleri İzmir'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde tanıtıldı. Projelerle taşkınlara dirençli kentsel altyapı oluşturulması ve Körfez'in temizlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

20.04.2025 11:04  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'de Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon Euro finansman ile yapılacak altyapı projelerinden üçüncüsü yurttaşlara tanıtıldı. Konak ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirecek yatırımla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Üç projemiz de tamamlandığında sahile kadar eğimli olan bölgelerde hem taşkınlara dirençli kentsel altyapıyı oluşturacak hem de Körfez'in temizlenmesine büyük bir katkı koymuş olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Konak ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirmek ve su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon Euro'luk finansman ile hayata geçirilecek yatırımlardan üçüncüsü olan Konak ve Karabağlar ilçeleri ayrıştırma projesi Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi'nde düzenlenen toplantı ile bölge sakinleri ve muhtarlara tanıtıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda yurttaşlara projeden kaynaklı inşaat aşamasının çevresel ve sosyal etkileri aktarılırken gelen sorular yanıtlandı.

Uzun ve meşakkatli sürecin son safhasındayız

Toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, üç projeden ilkinin Bayraklı ve Konak ilçelerindeki bir bölüm mahalleyi, ikinci projenin Alsancak'ta yeni ve yoğun yapılaşmanın olduğu Ege Mahallesi'ni kapsadığını belirterek, "Üçüncü projemizde Karabağlar ilçemizde ve yine Konak'ın mahallelerinde büyük bir altyapı çalışması yapacağız. Uzun ve meşakkatli sürecin son safhasındayız. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra sahile kadar eğimli olan bu bölgelerde hem taşkınlara dirençli kentsel altyapıyı oluşturmuş olacağız hem de Körfez'de kirliliğin önlenmesine büyük bir katkı koymuş olacağız" dedi.

Neler yapılacak?

Proje kapsamında Konak Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Karabağlar Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 29 kilometre atık su ile 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışması ve 7 bin 400 metreküp kapasiteli yağmur suyu geciktirme deposu yapılacak.

110 milyon Euro'luk 3 dev yatırım

Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan ve yürütücülüğü İlbank AŞ. tarafından sürdürülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEWFER) kapsamındaki ilk proje olan "Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi"nin yapım ihalesi süreci devam ediyor. Bu kapsamda 2.4 kilometrelik yağmur suyu hattı, 6.6 kilometre atık su hattı yapılacak. Konak Ege Mahallesi Alsancak Liman bölgesinde 8,5 kilometre yağmur suyu şebekesi ve 8 kilometre kanalizasyon inşaatını kapsayan ikinci proje için de nisan ayında yapım ihalesine çıkılacak. 3 dev yatırımla iklim değişikliği ve taşkınlara dirençli kentsel altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Dünya Bankası, Karabağlar, Ekonomi, Körfez, Güncel, Çevre, Yaşam, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 110 Milyon Euro'luk Altyapı Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:18:54. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 110 Milyon Euro'luk Altyapı Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement