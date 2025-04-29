İzmir'de 13 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A'nın (24) iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 13 bin 776 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 500 fişek, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.
M.A. gözaltına alındı.
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