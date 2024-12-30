İzmir\'de 219 Kilo Metamfetamin ve 412 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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İZMİR'de gerçekleştirilen operasyonda 219 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Önceki gün harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.

EN YÜKSEK METAMFETAMİN MİKTARI

Evde yapılan aramalarda toplam 219 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda F.M. (34) ve J.E. (32) gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.

412 BİN 286 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün Karşıyaka ilçesinde park halindeki bir hafif ticari aracı kontrol etti. Kontrolde 412 bin 286 uyuşturucu hap ele geçirildi.

MAKİNEYİ YURT DIŞINDAN GETİRMİŞLER

Operasyonların devamında Karşıyaka ilçesindeki bir depo da kontrol edildi. Burada uyuşturucu hapın üretildiği makine ele geçirildi. Makinenin yurt dışından getirildiği tespit edildi. Uyuşturucunun yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği belirlendi. Operasyon kapsamında V.Ş. gözaltına alındı. V.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.