İzmir'de 30 İlçede İftar Sofrası Kurulacak - Son Dakika
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İzmir'de 30 İlçede İftar Sofrası Kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca 30 ilçede iftar sofraları kuracak ve ihtiyaç sahiplerine günde 15 bin sıcak yemek dağıtacak. İlk iftar sofrası 1 Mart'ta Ödemiş'te kurulacak.

27.02.2025 13:09
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar sofrası kuruyor. İlk iftar sofrası 1 Mart'a Ödemiş'te kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kentin 30 ilçesinde düzenleyeceği iftar buluşmalarının takvimi belli oldu. İlk iftar sofrası 1 Mart'ta Ödemiş'te kurulacak. Program 30 Mart Ramazan Bayramı öncesinde Karşıyaka ile sonlanacak. Program şu şekilde:

"1 Mart Cumartesi Ödemiş'te Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu, 2 Mart Pazar Tire'de Hangar Kapalı Tren İstasyonu, 3 Mart Pazartesi Bayındır'da Bayındır Kapalı Pazar Alanı, 4 Mart Salı Menderes'te Menderes Kapalı Pazaryeri, 5 Mart Çarşamba Torbalı'da Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri, 6 Mart Perşembe Aliağa'da Demokrasi Meydanı, 7 Mart Cuma Dikili'de Atatürk Meydanı (Yağış olursa Giysi Kapalı Pazar Yeri), 8 Mart Cumartesi Bergama'da Cumhuriyet Meydanı, 9 Mart Pazar Kınık'ta Poyracık Kapalı Pazar Yeri, 10 Mart Pazartesi Çeşme'de Çeşme Meydanı, 11 Mart Salı Karaburun'da Karaburun Meydanı (Yağış durumunda Kapalı Pazar Yeri), 12 Mart Çarşamba Urla'da Eski Tamirhane Binası, 13 Mart Perşembe Çiğli'de Balatçık Kent Kütüphanesi (8914/3 Sokak), 14 Mart Cuma Buca'da Çarşı Kapalı Pazar Yeri, 15 Mart Cumartesi Foça'da Bağarası Çok Amaçlı Spor Salonu, 16 Mart Pazar Karşıyaka'da Fikri Altay Spor Kulübü Tesisleri yanı (6184/3 Sokak) ve Gaziemir'de Atıfbey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 17 Mart Pazartesi Balçova'da Teleferik Kapalı Pazar Yeri ile Narlıdere'de Narlıdere Kapalı Pazar Yeri, 18 Mart Salı Güzelbahçe'de Belediye Düğün Salonu, 19 Mart Çarşamba Bayraklı'da Gümüşpala Kapalı Pazar Yeri,, 20 Mart Perşembe Karabağlar'da Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri, 21 Mart Cuma Bornova'da Mevlana Kapalı Pazar Yeri, 22 Mart Cumartesi Seferihisar'da Seferihisar Pazar Alanı, 23 Mart Pazar Menemen'de Cumhuriyet Meydanı, 24 Mart Pazartesi Konak'ta Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi, 25 Mart Salı Kemalpaşa'da Kemalpaşa Rekreasyon Alanı (Yağış olursa Kapalı Pazar Yeri), 26 Mart Çarşamba gününe denk gelen Kadir Gecesi'nde Selçuk'ta Selçuk Pazar Yeri, 27 Mart Perşembe Kiraz'da Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri, 28 Mart Cuma Beydağ'da 2 Eylül Kurtuluş Parkı (Yağış halinde Çok Amaçlı Pazar Yeri) 29 Mart Cumartesi Karşıyaka'da Alaybey İZBAN Üstü Volkan Vedat Akay Parkı."

Günde 15 bin kişiye sıcak yemek

Ramazan ayında aynı zamanda İzmirlilerin sofralarına bereket gelecek. Ramazan ayı boyunca özel yemek menüleri hazırlanarak her gün iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. İzmir'deki Dayanışma Noktaları aracılığıyla günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

Nakdi yardım ve gıda desteği

Ramazan Bayramı'nda ise sosyal takip sistemine kayıtlı 50 bin İzmirliye bin lira olan ve toplamda 50 milyon TL'ye tekabül eden nakdi yardım sağlanacak. Ayrıca 50 bin vatandaşa gıda paketi dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 30 İlçede İftar Sofrası Kurulacak - Son Dakika

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