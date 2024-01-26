İzmir\'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında da lastik botla hareket halindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.