İzmir\'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim Hamkan (34) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta meydana geldi. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Hamkan (34) ile İ.A, R.H. ve K.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Alil Hamkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hamkan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, S.H.'yi gözaltına aldı. 3 yaralının da tedavilerinin tamamlanması sonrası gözaltına alınacakları bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.