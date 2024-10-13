İzmir'de Anne-Çocuk Resim Terapisi Atölyesi Başladı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Art Terapi Derneği ve Kadın Haklarını Koruma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Renkler İçimde Anne- Çocuk Resim Terapisi" atölyesinin ilki İzmir Kadın Müzesi'nde yapıldı. Sanatın birleştirici yönünden faydalanarak anne-çocuk ilişkisinin güçlenmesini hedefleyen atölyeye katılan anneler, ilk kez çocuklarıyla birlikte bir etkinlikte yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, çocuklar da ebeveynleriyle resim yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.

Konak Belediyesi, Art Terapi Derneği ve Kadın Haklarını Koruma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Renkler İçimde Anne-Çocuk Resim Terapisi" atölyesinin ilki İzmir Kadın Müzesi'nde düzenlendi.

Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener ve Kadın Haklarını Koruma Derneği İl Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emine Özcan'ın rehberliğinde başlayan çalışmaya, 9-13 yaş arasındaki çocuklar ve anneleri katıldı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin ilk etabında çocuklar ve anneleri, sulu boya, pastel ve kuru boya kullanarak resim yaptı. İkinci etapta ise çocuklar çizdikleri resimleri hangi duygu ve düşüncelerle yaptıklarını ifade etti. Atölyeye katılan anneler ilk kez çocuklarıyla birlikte bir etkinlikte yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, çocuklar da ebeveynleriyle resim yaparak keyifli bir gün geçirdi. Toplam sekiz hafta sürecek atölye, her hafta cumartesi günleri Kadın Müzesi'nde düzenlenecek.

Anne ve çocuk ilişkisinin güçlenmesi hedefleniyor

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan anne ve çocukların hedef alındığını kaydeden Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener, "Sekiz hafta sürecek resim terapisi ile çeşitli sanatsal malzemeleri kullanarak anne ve çocukların sanatın iyileştirici, birleştirici gücüyle daha yakın, daha güçlü iletişim kurabilmelerine, kişisel farkındalıklarını arttırmalarına, kendi değerlerinin farkına varmalarına, özgüven, uyum ve becerilerini geliştirmelerine, kendi duygularını keşfetmelerine ve ifade etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Anne-çocuk ilişkisinin olumlu yönde değişmesinin sonucunda çocukların da toplumla iletişimleri olumlu yönde değişecektir" dedi.

Kadınlara hakları da anlatılacak

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emine Özcan, kadın dostu bir belediye başkanıyla çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Etkinliğin sonunda kadın hakları, hukuk, adalet ve kadınların adalete erişimi konusunda bir konferans düzenleyeceğiz. Konferans, sadece anne-çocuk resim terapisine gelen annelere değil, tüm kadınlara açık olacak" diye konuştu. Özcan, projeyi destekleyen ve ev sahipliği yapan Konak Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinliğe katılan anneler, şunları söyledi:

Şükran Güler: "Gelirken bu kadar keyifli vakit geçireceğimizi düşünmemiştik. Burada çocuklarımızla daha iyi zaman geçirmeyi, onlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda her şeyi öğreneceğimiz söylendi. Atölyenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" -

Birgül Gezer: "Çocuğum kendi başına etkinliklere katılıyordu ama ilk kez çocuğumla birlikte bir etkinlik yaptım. Çok faydalı ve güzel bir etkinlik oldu."

İkinci atölye 7 Aralık'ta başlayacak

7 Aralık-25 Ocak arasında başlayacak ikinci atölyeye kayıt yaptırmak için 0 232 484 53 00 (Dahili 2937-2938) numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.