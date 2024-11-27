İzmir\'de Aranan Suçlular Yakalandı

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İZMİR'de son bir hafta içinde aralarında yankesicilik suçundan hakkında 99 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O.'nun da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Z.O.'nun Konak bölgesinde olduğunu tespit etti. Bölgede önlem alan polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla 'yankesicilik' suçlarından hakkında toplam 99 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.O.'yu yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.O. tutuklandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 20-26 Kasım tarihileri arasında Konak, Buca ve Bornova bölgelerinde yapılan operasyonlarda; 'resmi belgede sahtecilik' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.P., 'yankesicilik' suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.Y., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber : Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)