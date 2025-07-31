İzmir'de Avukat Suikastı Planı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalanan şüphelinin, ücret karşılığında bir avukatı öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Soğukkuyu Mahallesi'nde maskeli bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli A.G'yi (19) yakaladı. A.G'nin üst aramasında tabanca, fişek, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

A.G, emniyetteki sorgusunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü ile ilgili bir davaya bakan avukat A.B'yi vurmak için bölgede olduğunu itiraf etti. Şüphelinin bu suç örgütüne üye olduğu, kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, A.G'nin, azmettirici kişi ile avukat A.B'yi öldürmesi için ücret karşılığında anlaştığı belirlendi.

Cep telefonu kayıtlarında azmettirici tarafından gönderilen söz konusu avukata ait görseller ve adres bilgileri bulunan A.G'nin, azmettiriciyle buluşup tabancayı teslim aldıktan sonra Soğukkuyu Mahallesi'ne keşif yapmak amacıyla gittiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, azmettirici şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.