İzmir'de Babalar İçin Destek Eğitim Programı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, babalar için Baba Destek Eğitim Programı düzenliyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan programda, 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik atölye çalışmaları yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliği ile Baba Destek Eğitim Programı'nı başlatıyor. Program kapsamında 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik atölye çalışmaları yapılacak. Çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını geliştirme, demokratik aile tutumları ve ilgili babalık konularını içeren atölye çalışmaları, haftada bir gün 2.5 saat olmak üzere 13 hafta boyunca devam edecek. Katılım için en geç 31 Ekim tarihine kadar 232. 293 33 72 numaralı telefondan başvuruda bulunulabilecek. Atölye çalışmaları, Karşıyaka Örnekköy'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde düzenlenecek.