İzmir\'de Belediye Operasyonu

BELEDİYE BİLDİRİMDE BULUNMUŞ

Operasyonla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da belediye içerisindeki denetim birimine kendinden önceki dönemle ilgili incelemeler yaptırdığı ortaya çıktı. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer döneminde yapılan iki dosya yönünden İç Denetim biriminde yapılan araştırmalar sonucu bunlarla ilgili raporlar düzenlendikten sonra Cemil Tugay'ın imzasıyla geçen 24 Haziran tarihli belgeyle savcılığa bildirimde bulunulduğu öğrenildi. İlgili yazıda, "İlgi yazımızla Teftiş Kurulu Başkanlığının (2024) 18/345 sayılı dosyası içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Belediyemiz Şirketi IZBETON A.Ş. hakkında düzenlenen 23.06.2024 tarih ve 2024/5 sayılı inceleme Raporu ve eklerini içeren dosya Başsavcılığınızca değerlendirilmek üzere iletilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığımızda 18345 sayılı dosya kapsamında yürütülen inceleme tamamlanmış olup sonucunda düzenlenen İnceleme Raporu ve Tevdi Raporu ilişikte gönderilmiştir" denildi.

Öte yandan operasyonda gözaltı sayısının 126'ya yükseldiği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,