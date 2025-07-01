İzmir'de Belediye Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Belediye Operasyonu

İzmir\'de Belediye Operasyonu
01.07.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Tugay, Soyer dönemine dair iki dosya için savcılığa bildirimde bulundu, gözaltı sayısı 126.

BELEDİYE BİLDİRİMDE BULUNMUŞ

Operasyonla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da belediye içerisindeki denetim birimine kendinden önceki dönemle ilgili incelemeler yaptırdığı ortaya çıktı. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer döneminde yapılan iki dosya yönünden İç Denetim biriminde yapılan araştırmalar sonucu bunlarla ilgili raporlar düzenlendikten sonra Cemil Tugay'ın imzasıyla geçen 24 Haziran tarihli belgeyle savcılığa bildirimde bulunulduğu öğrenildi. İlgili yazıda, "İlgi yazımızla Teftiş Kurulu Başkanlığının (2024) 18/345 sayılı dosyası içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Belediyemiz Şirketi IZBETON A.Ş. hakkında düzenlenen 23.06.2024 tarih ve 2024/5 sayılı inceleme Raporu ve eklerini içeren dosya Başsavcılığınızca değerlendirilmek üzere iletilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığımızda 18345 sayılı dosya kapsamında yürütülen inceleme tamamlanmış olup sonucunda düzenlenen İnceleme Raporu ve Tevdi Raporu ilişikte gönderilmiştir" denildi.

Öte yandan operasyonda gözaltı sayısının 126'ya yükseldiği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Tunç Soyer, İnceleme, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Belediye Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
23:06
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
23:06
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 18:25:35. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Belediye Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.