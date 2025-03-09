İzmir'de Bergama'da İftar Sofrası Kuruldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama'da kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla buluştu. Tugay "Ramazan ayının bereketi vardır. Bereketi ülkemizin, şehrimizin, tüm milletimizin üzerine olsun. Hepimize iyilikler getirsin. Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik ayı ramazanda, her akşam bir ilçede iftar sofrası kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün de Bergama'da dayanışmayı büyüttü. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sofraya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile eşi Evrim Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Bergama'da da masaları dolaşarak tek tek yurttaşlarla selamlaşan Başkan Cemil Tugay, çocukları sevdi, ilçe sakinleri ile fotoğraf çektirdi. Edilen duaların ardından, oruçlar açıldı.

"Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum"

İftarın ardından yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin her köşesinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Tugay, "Ramazan ayı inanıyoruz ki, ülkemize hayırlar, iyilikler getirecek. Böyle mübarek bir ayı, bir sofranın etrafında iftar açarak geçirmek, yapmamız gereken bir ödevdir. O nedenle her gün başka ilçemizde bir masa etrafında bir araya geliyoruz. Ramazan ayının bereketi vardır. Bereketi umuyorum ülkemizin, şehrimizin, tüm milletimizin üzerine olsun. Hepimize iyilikler getirsin. Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum. Çocuklarımıza, evlatlarımıza hem bugün hem de gelecekte güzel günler getirsin. Hepinize bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Birliğin ve beraberliğin arttığı bir dönem olsun istiyoruz"

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de programa katılanlara teşekkür ederek, "Bizlerle birlikte bu akşam oruçlarını açan yurttaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Hep birlikte, birliğin ve beraberliğin arttığı, büyüdüğü, bolluğun yaşandığı bir dönem olsun istiyoruz" dedi.