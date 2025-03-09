İzmir'de Bergama'da İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Bergama'da İftar Sofrası Kuruldu

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama'da düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, Ramazan ayının bereketinin tüm ülkeye yayılmasını dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

09.03.2025 11:34  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama'da kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla buluştu. Tugay "Ramazan ayının bereketi vardır. Bereketi ülkemizin, şehrimizin, tüm milletimizin üzerine olsun. Hepimize iyilikler getirsin. Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik ayı ramazanda, her akşam bir ilçede iftar sofrası kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün de Bergama'da dayanışmayı büyüttü. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sofraya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile eşi Evrim Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Bergama'da da masaları dolaşarak tek tek yurttaşlarla selamlaşan Başkan Cemil Tugay, çocukları sevdi, ilçe sakinleri ile fotoğraf çektirdi. Edilen duaların ardından, oruçlar açıldı.

"Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum"

İftarın ardından yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin her köşesinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Tugay, "Ramazan ayı inanıyoruz ki, ülkemize hayırlar, iyilikler getirecek. Böyle mübarek bir ayı, bir sofranın etrafında iftar açarak geçirmek, yapmamız gereken bir ödevdir. O nedenle her gün başka ilçemizde bir masa etrafında bir araya geliyoruz. Ramazan ayının bereketi vardır. Bereketi umuyorum ülkemizin, şehrimizin, tüm milletimizin üzerine olsun. Hepimize iyilikler getirsin. Önümüzdeki dönemde çok güzel günleri birlikte paylaşmayı diliyorum. Çocuklarımıza, evlatlarımıza hem bugün hem de gelecekte güzel günler getirsin. Hepinize bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Birliğin ve beraberliğin arttığı bir dönem olsun istiyoruz"

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de programa katılanlara teşekkür ederek, "Bizlerle birlikte bu akşam oruçlarını açan yurttaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Hep birlikte, birliğin ve beraberliğin arttığı, büyüdüğü, bolluğun yaşandığı bir dönem olsun istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, Belediye, Bergama, Güncel, Yaşam, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bergama'da İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:43:58. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Bergama'da İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.