İzmir'de Beşoklar Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Beşoklar Suç Örgütüne Operasyon

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05.06.2025 10:39
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İzmir\'de Beşoklar Suç Örgütüne Operasyon
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İzmir'de 'Beşoklar' suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı, 37 kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de kamuoyunda "Beşoklar suç örgütü"ne ilişkin tasarlayarak öldürme, örgütlü şekilde kumar oynatmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan 37 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Beşoklar suç örgütü"ne yönelik 23 Kasım 2024 tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 kişi serbest bırakıldı. Suç örgütünün, tasarlayarak öldürme, kumar oynanmasına imkan sağlama, nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işlediği tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait şarjör ve fişekler, çok sayıda dijital materyal, örgütün faaliyetlerinde kullandığı GPS takip cihazı ve yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi. Örgüt lideri B.B'nin de aralarında bulunduğu 5 firari şüpheliye yönelik arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kamera kayıtları ve teknik takip şüphelileri ortaya çıkardı

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, suç örgütünün başlıca finans kaynağının örgütlü şekilde kumar oynatmak olduğunu ortaya koydu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kumarhanelerdeki kamera kayıtları incelenerek tespit edilen şüpheliler, teknik ve fiziki takip yoluyla adım adım izlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün yapısı ve faaliyet ağı deşifre edildi.

Halkapınar cinayeti

Soruşturma kapsamında 19 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda "Halkapınar cinayeti" olarak bilinen olayın, suç örgütünce tasarlanarak gerçekleştirildiği belirlendi. Cinayet dışında örgütün, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlara da karıştığı tespit edildi.

469 sayfalık iddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından, 1 örgüt lideri, 4 örgüt yöneticisi ve 32 örgüt üyesi hakkında 469 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilere tasarlayarak öldürme, örgütlü şekilde kumar oynanmasına imkan sağlama, nitelikli yağma, silahla kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma ve suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit gibi suçlamalar yöneltildi.

Şüphelilerden 19'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğerleri için ise 14 yıldan 20 yıla kadar değişen sürede hapis cezaları talep edildi.

Kaynak: ANKA

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