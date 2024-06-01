İzmir'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir\'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir baba tarafından bıçaklanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, baba ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. Baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, ne yazık ki hayatını kaybetti. Baba ise kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kitleyerek gözaltına alındı. Baba, ilk ifadesinde sürekli tartıştığı oğluyla son tartışmanın eve köpek getirme meselesi yüzünden çıktığını söyledi.

01.06.2024 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D, Aktepe Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Ahmet D. (21) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında evdeki bıçakla oğlu Ahmet D'yi yaralayan M.D, suç aletiyle evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye gitti.

Buradaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet D'yi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı ancak genç kurtarılamadı.

Kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kitleyen baba M.D. gözaltına alındı.

Babanın ilk ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştığını, en son tartışmanın da eve köpek getirme meselesinden çıktığını söylediği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Baba, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:08 Kenan Doğulu 50. yaşını partiyle kutladı, Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi Kenan Doğulu 50. yaşını partiyle kutladı, Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 09:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement