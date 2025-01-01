İzmir\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bahar Mahallesi'nde E.L. ile A.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.L, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.