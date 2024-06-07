İzmir'de Bir Kişi Eşini Boğarak Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika
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İzmir'de Bir Kişi Eşini Boğarak Öldürdü ve İntihar Etti

İzmir\'de Bir Kişi Eşini Boğarak Öldürdü ve İntihar Etti

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, İbrahim Köçer isimli bir kişi eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü ve ardından kendini asarak intihar etti. Olayın duyulması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun evde olmadığı belirlendi.

07.06.2024 01:53
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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile eşi Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Eşini boğarak öldüren Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak yaşamına son verdi.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Köçer çiftinin 3 çocuğunun olay sırasında evde olmadıkları anlaşıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Buca, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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