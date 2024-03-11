İzmir\'de Bir Kişi Eşini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti

İzmir'de bir kişi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Tamer Yurtkal (44) resmi nikahlı eşi Zahide Yurtkal'ın (44) yaşadığı Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine geldi.
Eşiyle tartışma yaşayan Yurtkal, pompalı tüfek ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Olay esnasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı.
Karı-koca hayatını kaybederken kızları hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
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