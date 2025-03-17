İzmir'de Birlik ve Beraberlik İftarı

(İZMİR) - ? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 30 ilçede kurduğu iftar sofrası Gaziemir'de devam etti. Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde yurttaşlarla birlikte oruç açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu sofralarda pekişen birlik ve beraberliği görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

İzmir'de binlerce yurttaş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında her gün bir ilçede düzenlediği iftar sofralarında bir araya geliyor. Birlik ve beraberliğin pekiştiği bu sofralar Gaziemir ile devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda yurttaşlarla birlikte oruç açtı. Duaların edildiği, çocuklara pamuk şekerinin dağıtıldığı iftarda, semazen gösterileri de yapıldı. Başkan Tugay iftarın ardından Ünal Işık ile birlikte Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'na geçerek buradaki yurttaşlarla sohbet etti.

Tugay: "Burası halkın sofrası"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bazen şu sözleri duyuyorum; 'İftar düzenlemek belediyenin işi mi?' diyorlar. Evet belediyenin işi. Bir araya gelmek, insanlarımızı birlik beraberlik içinde burada görmek, bu ortamı sağlamak evet belediyenin işi. Yaptığımızın doğru, iyi olduğunu buradaki birlik beraberlik tablosunu görünce emin oluyorum. Bazı şeylerin herkes tarafınca fark edilmesini de istiyoruz. Bu ülkedeki tüm insanlar eşittir. Bu sofranın etrafında hep beraber aynı yemeği yiyor, aynı konumda oturuyoruz. Burası aynı zamanda halkın sofrası. Yediğiniz içtiğiniz her şey sizlere ait. Önemli olan bunu bir arada yapmayı başarabilmek. Bizler vatanımızı, milletimizi sevmeyi, birbirimize saygı duymayı öğrenerek yetiştik. Şimdi burada bizimle olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu duyguyu hissetmesi için bu buluşmalar çok kıymetli" diye konuştu.

Işık: "Ramazan ayı aydınlık günler getirsin"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, "Ramazan ayının dünyaya, ülkemize, şehrimize, insanlara aydınlık günler getirmesini diliyorum. Bu güzel ayda başlayan iyi duyguların, bundan sonra da ekonomide, siyasette her alanda hakim olmasını diliyorum " dedi.