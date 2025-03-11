İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Konut Projesine 6 Günde 40 Bin Başvuru - Son Dakika
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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Konut Projesine 6 Günde 40 Bin Başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adaylık sürecindeki vaatlerinden 25 bin sosyal konut projesinin ilk ayağı olan Egeşehir Menemen Konutları’nın tanıtım töreninin ardından 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı. Proje için vatandaşlar tarafından elektronik postayla binlerce teşekkür mesajı da gönderildi. Başkan Tugay, “Başvuru sayısı sosyal konut projemizin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

11.03.2025 11:55
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık sürecindeki vaatlerinden 25 bin sosyal konut projesinin ilk ayağı olan Egeşehir Menemen Konutları'nın tanıtım töreninin ardından 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı. Proje için vatandaşlar tarafından elektronik postayla binlerce teşekkür mesajı da gönderildi. Başkan Tugay, "Başvuru sayısı sosyal konut projemizin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde tanıtımı yapılan Egeşehir Menemen Konutları yoğun ilgi görüyor. Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunan projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki ana yürütücüsü olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne (Egeşehir AŞ) 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı. 120 ay vade ve 15 bin TL'den başlayan taksitlerle hayalleri gerçeğe dönüştürecek proje için binlerce kişi telefon ve mesaj yoluyla Egeşehir AŞ'ye ulaşmaya çalıştı.

Tugay: Yerel yönetim olarak sorumluluk aldık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başvuru sayısının sosyal konut projesinin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Günümüz koşullarında barınma konusu artık ciddi bir krize dönüşmüş durumda. Biz de konut krizine çözüm üretmek üzere yerel yönetim olarak sorumluluk aldık. Menemen'de 3 bin 100 konutu vatandaşlarımıza uygun şartlarda ödeme imkanıyla sunuyoruz. Hedefimiz 25 bin konut. Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı rahatlatacak bir yol açmayı hedefliyoruz" dedi.

370 bin metrekare inşaat alanı

Egeşehir Menemen Konutları adını taşıyan proje Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde gerçekleşecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

İzmirliler kiradan daha düşük bedel ödeyerek evine kavuşacak

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL'den, 2+1 daireler 22 bin TL'den, 3+1 daireler ise 28 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Proje, asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olarak Türkiye'de model olacak nitelikte.

İlk etap Mayıs 2027'de teslim edilecek

3 bin 100 konut için satış ofisi kurulumu ve ilk satışlar ise Nisan ayı itibarıyla başlıyor. Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından 2 yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 400 dairenin bulunduğu 1. Etap için Mayıs 2025'te temelin atılması, Mayıs 2027'de ise anahtar teslimi hedefleniyor. 2. Etap Temmuz 2025'te, 3. Etap Eylül 2025'te, 4. Etap ise Kasım 2025'te başlayacak.

Başvurular sürüyor

Proje için http://www.egesehir.com.tr/basvuru-form-menemen adresinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru için herhangi bir önkoşul bulunmuyor. Ancak konut sahibi olup olmama durumu, İzmir'de ikamet süresi ve yeri, hane halkında engelli olup olmaması, şehit yakını veya gazi olması, çocuk bulunması gibi özel durumlar, medeni durum, hane nüfusu ve gelir durumu üzerinden bir puanlama sistemi var. Bu öncelik kriterleri sıralamada öne çıkarılacak grupları belirlemek için kullanılacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Konut Projesine 6 Günde 40 Bin Başvuru - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Konut Projesine 6 Günde 40 Bin Başvuru - Son Dakika
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