İzmir'de deniz taşkınlarına karşı önlemler alınıyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündemine aldığı ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" kapsamında deniz taşkınlarını önlenmesi için çalışmalara başlandı. Başkan Tugay'ın talimatı ile Karşıyaka Yelken Kulübü çevresinde düzenleme yapan ekipler, taşkınlara çözüm üretirken ayrıca bölgede içinde basketbol sahasının, oturma alanlarının yer aldığı sosyal yaşam alanı oluşturdu. Sırada Birinci Kordon var.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" içinde yer alan deniz taşkınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karşıyaka Yelken Kulübü çevresi yeniden düzenlendi. İklim krizinin etkisiyle geçen yıl Alsancak ve Karşıyaka'yı etkileyen deniz taşkınlarının önüne geçmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri ekipleri ilk olarak Mavişehir Peynicioğlu Deresi ve çevresinde taşkınları önlemek için kademe kademe bordür taşla önlem aldı. Dere çevresi ve deniz kenarındaki bisiklet yolu güzergahı boyunca set çekildi. Bostanlı ve Karşıyaka Vapur iskeleleri arasında yer alan Karşıyaka Yelken Kulübü çevresindeki alanda su taşkınlarının önüne geçmek için de çalışmalar tamamlandı.

Sosyal yaşam alanına dönüştürüldü

Ekipler, Yelken Kulübü çevresinde deniz taşkınlarına elverişli boş alanda zemin yükseltme çalışması yaptı. Alanın çevresine bir metreyi aşkın beton bir set çekildi. Beton setin üzeri oturma alanı olarak düzenlendi. Ayrıca atıl alanlar değerlendirilerek Karşıyaka'ya iki basketbol sahası daha kazandırıldı. Yükseltilen alanın caddeye bakan kısmı peyzaj düzenlemesi ile estetik bir görünüm kazandı. Sahil şeridinin bütünlüğünü koruyacak peyzaj çalışmaları çalışmaları da tamamlandığında Karşıyaka sahili yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.

4 milyon liralık yatırım

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Şantiye Müdürü Nihat Kurtar, "Başkanımızın 180 günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında deniz kabarması kaynaklı su taşkınlarını önlemek için çalışma başlattık. Karşıyaka Yelken Kulübü çevresi ve Peynircioğlu Deresi çevresinde çalışmalarımızı bitirdik. Birinci Kordon'da da akademisyenlerden alınan görüşler doğrultusunda çalışmalarımız başlayacak. Yelken Kulübü etrafında taşkınlara karşı 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde beton duvar inşa ettik. Oturma alanlarıyla, peyzajıyla sahildeki bütünlüğü bozmayacak bir çalışma yaptık. İki basketbol sahası oluşturduk. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım yapmış olduk. Alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.