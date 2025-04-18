İzmir\'de Dolandırıcılara Darbe: 750 Bin TL Çalıntı

İZMİR'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek kandırdıkları 79 yaşındaki kadını, toplam 750 bin TL değerinde altın ve nakit parasını alarak dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, para ve altınlar da bulunarak sahibine teslim edildi.

Ödemiş ilçesinde, bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesaplarınızı ele geçirmişler. Elindeki para ve altınlar sahte olabilir. Bankacılar da işin içinde olabilir. Devletimize yardımcı olun' diyerek, kandırdı. Şüpheliler, kadından elindeki para ve altınların incelenmek üzere kendilerine verilmesini istedi. Paniğe kapılan kadın, 750 bin TL değerinde altın ve nakit parasını dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışmayla şüphelilerin M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. olduğunu belirledi. 5 şüpheli Menemen'de yakalanıp, gözaltına alındı. Para ve altınlarda bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.